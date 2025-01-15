50 ألف درهم وحجز المركبات غرامة القيادة المتهورة بالإمارات
كان المقيم في دبي "سانجاي ريزفي" متأخراً عن العمل، وتجاوز الإشارة الحمراء. كانت مخالفة مرورية أقسم المغترب الهندي البالغ من العمر 22 عاماً أنه لن يرتكبها مرة أخرى. تم حجز سيارته الكهربائية الجديدة لمدة شهر، واضطر إلى دفع غرامة باهظة قدرها 50 ألف درهم للإفراج عن سيارته "السيدان تيسلا".
وقال رضوي لصحيفة "خليج تايمز" إن الحادث وقع في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي عندما كان يدخل تقاطعًا يؤدي إلى طريق الخيل، مضيفًا: "لقد تعلمت درساً وأصبحت الآن أكثر حذراً على الطريق".
لا تتسامح السلطات الإماراتية مطلقًا مع القيادة المتهورة، وهي جريمة خطيرة ذات عواقب وخيمة. ويواجه المخالفون لقانون المرور عقوبات صارمة، بما في ذلك مصادرة المركبات والاستدعاءات القانونية والملاحقة القضائية المحتملة.
وفي الأسبوع الماضي، أصبحت الشارقة أحدث إمارة تفرض غرامة باهظة على المركبات المحجوزة. ففي حالة القيادة المتهورة وجرائم مثل قيادة الدراجات النارية في المناطق المحظورة، سيحتاج مالك السيارة إلى دفع 20 ألف درهم للإفراج عن المركبة بعد الحجز. وعلى نحو مماثل، في حالة القيادة بدون رخصة، تبلغ رسوم الإفراج بعد الحجز 30 ألف درهم.
وتفرض كل من أبوظبي ودبي غرامة باهظة تصل إلى 50 ألف درهم على القيادة المتهورة، بينما تفرض رأس الخيمة غرامة تصل إلى 20 ألف درهم وسياسة حجز المركبات لمدة ثلاثة أشهر. وفي حالة عدم دفع الغرامات وعدم المطالبة بالسيارات المحجوزة خلال ثلاثة أشهر، يتم بيع المركبات بالمزاد العلني في رأس الخيمة.
وتهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى تعزيز السلامة على الطرق وردع القيادة المتهورة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
توقيت مثالي
ويعتقد الدكتور مصطفى الداه، مؤسس شركة إم إيه ترافيك كونسلتينج ورئيس قسم دراسات المرور السابق في شرطة دبي، أن الإعلان الأخير عن فرض غرامات باهظة يأتي في وقت مثالي حيث ستنفذ الإمارات العربية المتحدة قانونًا جديدًا يخفض السن للحصول على رخصة القيادة. ويبلغ الحد الأدنى الحالي للسن 18 عامًا، ولكن اعتبارًا من 29 مارس من هذا العام، سيُسمح لأي شخص بلغ سن 17 عامًا بالحصول على رخصة قيادة في الإمارات العربية المتحدة.
ويجعل هذا القرار الإمارات أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تخفض السن القانوني للقيادة إلى 17 عاماً، ويأتي التعديل ضمن قانون اتحادي شامل يهدف إلى "مواكبة التطور السريع في مجال النقل والمواصلات في العالم".
وقال الداه إن دولة الإمارات حريصة على تعزيز الأمن العام وسلامة الطرق، مشيرا إلى أن هناك تواجدا مكثفا للشرطة في بعض الأماكن لمنح الناس شعورا متزايدا بالأمن والأمان.
وأكد أن "الغرامات الباهظة ستجعل السائقين أكثر حذراً في القيادة لتجنب حجز سياراتهم"، مضيفاً: "السلطات نشطة أيضاً في نشر الوعي بقوانين المرور. كما تسلط وسائل الإعلام الضوء على الغرامات، والعناوين الرئيسية حول الغرامات الباهظة هي عوامل جذب الانتباه التي ستؤثر على الجمهور للمساعدة في جعل طرقنا أكثر أماناً".
تطبيق قوي ومتسق
وقال "فيل كلارك"، مدير السلامة على الطرق وتنفيذها في شركة 4E Road Safety & Transport Consultants: "يجب الترحيب بأي رادع للسائقين الذين يرتكبون المخالفات. ومع ذلك، فإن العقوبات الصارمة وحدها لن تعالج كل سلوكيات السائقين السيئة وقد لا تردع بعض السائقين الذين يعتقدون أن خطر القبض عليهم منخفض".
وأوضح كلارك: "إن حجز المركبات محدود القيمة إذا كان للسائقين حق الوصول إلى أكثر من مركبة واحدة. ويتطلب الأمر إنفاذًا صارمًا ومتسقًا لدعم أي تشريع. وقد يكون تعليق رخصة القيادة والعواقب الوخيمة للغاية لانتهاك التعليق أكثر فعالية من حجز المركبات".
وبالإضافة إلى فرض غرامات باهظة، أشار كلارك إلى أن "تثقيف السائقين وجميع مستخدمي الطرق الآخرين بشأن مسؤولياتهم ومخاطر السلوك السيئ يظل أمراً بالغ الأهمية لمعالجة قضية السلامة على الطرق".
وأضاف: "تركز العديد من الدول الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة، على تعليق رخص القيادة والزيادات الكبيرة في أقساط التأمين على المركبات كرادع لارتكاب أخطر المخالفات المرورية. إن الحرمان من القيادة لفترات طويلة يمكن أن يكون له عواقب وخيمة مثل فقدان الوظيفة والدخل".
وأكدت السلطات أيضًا: "إن السلامة العامة مسؤولية مشتركة". وهذا يعني أن جميع مستخدمي الطرق ملزمون بالمشاركة بنشاط في ضمان التزام الجميع بقواعد السلامة على الطرق. ويتم تشجيع الجمهور على الإبلاغ عن أي انتهاكات للسلامة على الطرق إلى الشرطة والسلطات المعنية الأخرى.