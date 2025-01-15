50 ألف درهم وحجز المركبات غرامة القيادة المتهورة بالإمارات

ويعتقد الدكتور مصطفى الداه، مؤسس شركة إم إيه ترافيك كونسلتينج ورئيس قسم دراسات المرور السابق في شرطة دبي، أن الإعلان الأخير عن فرض غرامات باهظة يأتي في وقت مثالي حيث ستنفذ الإمارات العربية المتحدة قانونًا جديدًا يخفض السن للحصول على رخصة القيادة. ويبلغ الحد الأدنى الحالي للسن 18 عامًا، ولكن اعتبارًا من 29 مارس من هذا العام، سيُسمح لأي شخص بلغ سن 17 عامًا بالحصول على رخصة قيادة في الإمارات العربية المتحدة.