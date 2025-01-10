50 ألف درهم غرامة سائق متهور تحت المطر في دبي

وعلى الفور توجهت دوريات شرطة دبي إلى مكان الحادث، وحررت مخالفة بحق السائق، وتم حجز المركبة، وإلزام المخالف بدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وسداد أي غرامات متبقية لاسترجاع المركبة، وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المرسوم رقم 30 لسنة 2023.