50 ألف درهم غرامة سائق متهور تحت المطر في دبي

قالت الشرطة، اليوم الجمعة، أن سائقاً متهوراً في دبي ضبط مؤخراً وهو يقوم بحركات بهلوانية خطيرة تحت المطر، وتعقبته فرق الدوريات على الفور وصادرت مركبته.
وفي مقطع فيديو نشرته شرطة دبي، ظهرت شاحنة سوداء اللون وهي تتجول في صحراء المرموم، وتثير سحابة من الغبار قبل أن تنطلق مسرعة على الطريق.
وقالت شرطة دبي إن الحادثة وقعت رغم التحذيرات المتكررة التي حثت الجمهور على توخي الحذر واتباع قوانين المرور، خاصة أثناء الظروف الجوية السيئة.
وهنا الفيديو:
وعلى الفور توجهت دوريات شرطة دبي إلى مكان الحادث، وحررت مخالفة بحق السائق، وتم حجز المركبة، وإلزام المخالف بدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وسداد أي غرامات متبقية لاسترجاع المركبة، وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المرسوم رقم 30 لسنة 2023.
وقال اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي بالوكالة، إن هذه التصرفات المتهورة، بما في ذلك القيادة الاستعراضية والتفحيط، شكلت مخاطر كبيرة على السلامة العامة وأحدثت اضطراباً في المنطقة.
وأكد اللواء المزروعي أن شرطة دبي لا تتسامح مطلقاً مع القيادة المتهورة، وخاصة السلوكيات التي تعرض الأرواح للخطر وتقوض سلامة الطرق.
وأضاف أن المخالفين لقانون المرور يواجهون عقوبات صارمة تشمل مصادرة المركبة والاستدعاء القضائي والملاحقة القضائية المحتملة.
وحث الضابط جميع السائقين على إعطاء الأولوية للسلامة، والالتزام بالسرعة المحددة، وتجنب التصرفات التي من شأنها تعريض الأرواح للخطر.
وأكد أن القيادة المتهورة تعد جريمة خطيرة ذات عواقب بعيدة المدى.
وقال المزروعي إن ضمان السلامة العامة مسؤولية مشتركة.