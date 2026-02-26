5 ميزات تجعل "الاتحاد للقطارات" خيارك الأول

لو سُئل سكان الإمارات عن أكثر اللحظات انتظاراً في عام 2026، لكانت إجابة الكثيرين واحدة: إطلاق خدمات الركاب في "الاتحاد للقطارات".
تقترب شبكة السكك الحديدية الوطنية في البلاد من موعد إطلاقها، وستربط أجزاءً مختلفة من الإمارات بسلاسة. تمتد الشبكة من مدينة الهلال في الفجيرة إلى السلع في أبوظبي، ومن المتوقع أن تنقل ملايين الركاب سنوياً.
في يوم الثلاثاء، كشفت الشبكة عن مزيد من المعلومات حول شكل خدمات الركاب. إليكم 5 أشياء يمكن للناس توقعها عند بدء تشغيل القطارات في وقت لاحق من هذا العام:
وفقاً للشركة، سيحظى جميع الركاب بمقاعد مضمونة داخل القطار. ورغم أنه لم يتضح بعد كيف سيعمل نظام التذاكر، إلا أن متحدثاً رسمياً ذكر في مؤتمر السكك الحديدية العالمي العام الماضي أن الركاب سيتمكنون من حجز تذاكرهم مسبقاً أو شراؤها من محطات القطار عبر أجهزة البيع الآلية. وقد أُعلن سابقاً أن القطارات ستتضمن درجتين: الأعمال والاقتصادية لتوفير تجربة سفر مريحة.
ستعمل القطارات بسرعة تصل إلى 200 كم/ساعة، وستتبع جدولاً زمنياً ثابتاً، مما يسهل على الركاب التخطيط لحياتهم اليومية، بما في ذلك السفر إلى العمل. وستربط الشبكة 11 مدينة ومنطقة تم اختيارها بعناية، مثل مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، ومجمع جميرا للجولف في دبي، والمدينة الجامعية في الشارقة، ومنطقة الهلال في الفجيرة.
ستكون تجربة السفر سلسة ومريحة بفضل توفر خدمة "الواي فاي" ومنافذ الطاقة عند كل مقعد. كما سيحتوي القطار على مساحة مخصصة للأمتعة، ومن المتوقع توفير مرافق للضيافة والطعام. وبحسب المتحدث الرسمي، فإن 10 قطارات من أصل 13 في الأسطول قد وصلت بالفعل إلى الدولة وتم اختبارها واعتمادها.
من أبرز مميزات رحلة القطار هي الإطلالات على المناظر الطبيعية الخلابة في جميع أنحاء الإمارات. ستأخذ الشبكة الركاب عبر المدن الصحراوية، والمجتمعات الساحلية، والمراكز الثقافية، والوجهات الناشئة مثل غابات "المها" وجبال الحجر. وصفت عزة السويدي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات للتنقل، الرحلة بأنها "تجربة رائعة" تمنح لمحات من الكثبان الرملية والمناظر الصحراوية.
بفضل مناطق جلوس العائلات والتصميمات الداخلية الواسعة، من المتوقع أن يوفر القطار رحلة هادئة لجميع المسافرين. وتؤكد الشركة أن الرحلة ستمنح العائلات فرصة للتواصل مجدداً بعيداً عن مشاكل الازدحام المروري، بينما يمكن لمسافري الأعمال الاسترخاء أو إكمال أعمالهم. ومن المتوقع أن يتسع كل قطار لما يصل إلى 400 راكب.
مع ظهور المزيد من التفاصيل، لا شك أن "الاتحاد للقطارات" ستحدث تحولاً جذرياً في مفهوم النقل داخل الدولة.