5 ميزات تجعل "الاتحاد للقطارات" خيارك الأول

لو سُئل سكان الإمارات عن أكثر اللحظات انتظاراً في عام 2026، لكانت إجابة الكثيرين واحدة: إطلاق خدمات الركاب في "الاتحاد للقطارات".

تقترب شبكة السكك الحديدية الوطنية في البلاد من موعد إطلاقها، وستربط أجزاءً مختلفة من الإمارات بسلاسة. تمتد الشبكة من مدينة الهلال في الفجيرة إلى السلع في أبوظبي، ومن المتوقع أن تنقل ملايين الركاب سنوياً.

في يوم الثلاثاء، كشفت الشبكة عن مزيد من المعلومات حول شكل خدمات الركاب. إليكم 5 أشياء يمكن للناس توقعها عند بدء تشغيل القطارات في وقت لاحق من هذا العام:

1. مقاعد مضمونة

وفقاً للشركة، سيحظى جميع الركاب بمقاعد مضمونة داخل القطار. ورغم أنه لم يتضح بعد كيف سيعمل نظام التذاكر، إلا أن متحدثاً رسمياً ذكر في مؤتمر السكك الحديدية العالمي العام الماضي أن الركاب سيتمكنون من حجز تذاكرهم مسبقاً أو شراؤها من محطات القطار عبر أجهزة البيع الآلية. وقد أُعلن سابقاً أن القطارات ستتضمن درجتين: الأعمال والاقتصادية لتوفير تجربة سفر مريحة.