5 مواقف سيارات جديدة متعددة الطوابق خلال عامين بدبي

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة باركين بي جي إس سي، أكبر مزود لمواقف السيارات العامة المدفوعة في المدينة، الأربعاء، أنه من المقرر تشييد خمسة مبانٍ متعددة الطوابق لمواقف السيارات خلال العامين المقبلين لتخفيف الازدحام في بعض المناطق التجارية الأكثر ازدحاماً في دبي.
من بين مباني مواقف السيارات الخمسة، يجري حاليًا إنشاء مبنى واحد في السوق الكبير ببر دبي، وآخر في السبخة بالرقة، وهو في مرحلة التصميم. وسيتم إنشاء ثلاثة مباني أخرى في مناطق ذات طلب مرتفع مثل داون تاون دبي ومنطقة ديرة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة باركين، المهندس محمد العلي، للصحفيين على هامش معرض جيتكس العالمي، إن مباني مواقف السيارات متعددة الطوابق ستساعد في تخفيف الازدحام في المناطق المزدحمة في دبي، مضيفاً أن بناء هذه المباني "يعكس التزام باركين بالبنية التحتية الذكية لمواقف السيارات والتنقل الحضري المستدام".
تُشغّل باركين حاليًا 3,651 موقفًا للسيارات في مواقف السيارات متعددة الطوابق في عود ميثاء، والجافلية، وبني ياس، ونايف، والغبيبة، والسطوة، والرقة. وأشار العلي إلى أن هذه المرافق، التي تقع في مواقع استراتيجية في المناطق ذات الطلب المرتفع، تُخفف الازدحام وتُحسّن سهولة الوصول.