5 مواقف سيارات جديدة متعددة الطوابق خلال عامين بدبي

تُشغّل باركين حاليًا 3,651 موقفًا للسيارات في مواقف السيارات متعددة الطوابق في عود ميثاء، والجافلية، وبني ياس، ونايف، والغبيبة، والسطوة، والرقة. وأشار العلي إلى أن هذه المرافق، التي تقع في مواقع استراتيجية في المناطق ذات الطلب المرتفع، تُخفف الازدحام وتُحسّن سهولة الوصول.