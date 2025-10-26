5 قوانين مرورية جديدة في الإمارات للحد من الازدحام والحوادث

مع ازدياد عدد سكان دولة الإمارات، يصبح من الضروري تحديث القوانين لتتناسب مع الزيادة في أعداد المركبات على الطرق. لذلك تعمل الجهات المعنية في الدولة باستمرار على تحديث القوانين المرورية بهدف جعل الشوارع أكثر أماناً وتنظيم حركة السير لتصبح أكثر كفاءة.
خلال الأشهر القليلة الماضية، أعلنت عدة إمارات عن إدخال أنظمة وقوانين جديدة على الطرق، بعضها للحد من الحوادث، وبعضها الآخر لتخفيف الازدحام وتسهيل التنقل اليومي للمقيمين.
وفيما يلي بعض التحديثات في الإمارات العربية المتحدة:
تم الإعلان أنه اعتباراً من الأول من سبتمبر 2025، سيعمل نظام «درب» للتعرفة المرورية في أبوظبي بمواعيد جديدة وهيكلية دفع محدّثة.
وجاءت أبرز التغييرات كالتالي:
تم تعديل فترة التعرفة المسائية من الاثنين إلى السبت لتصبح من الثالثة عصراً حتى السابعة مساءً بعد أن كانت من الخامسة حتى السابعة مساءً.
تم إلغاء الحدين اليومي والشهري للرسوم على المركبات الخاصة.
وأوضحت الجهات المعنية أن هذه التغييرات تهدف إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتقليل الازدحام خلال ساعات الذروة.
أعلنت العاصمة أبوظبي عن بدء تطبيق نظام «السرعة المتغيرة» الجديد اعتباراً من الاثنين، 27 أكتوبر، على شارع الشيخ زايد بن سلطان.
تعتمد اللوحات الإلكترونية على تعديل السرعات المسموح بها بشكل لحظي بناءً على ظروف الطريق، مثل الازدحام أو الحوادث أو مناطق العمل أو الأحوال الجوية، وتكون متصلة بنظام تحكم مركزي يستقبل البيانات من أجهزة الاستشعار وكاميرات المراقبة المرورية.
تتغير السرعة المسموح بها وفقاً للتالي:
الظروف الجوية السيئة
ازدحام ساعة الذروة
الفعاليات الكبرى
أعمال الطرق أو إغلاق المسارات
يهدف هذا النظام إلى تقليل الحوادث والازدحام بفاعلية أكبر من خلال استخدام البيانات الفورية.
تم الإعلان عن منع سائقي الدراجات الخاصة بالتوصيل من استخدام المسارات السريعة في دبي اعتباراً من الأول من نوفمبر 2025.
وبموجب هذه اللائحة الجديدة، لن يُسمح لسائقي دراجات التوصيل باستخدام المسارين الأيسرَين في الطرق التي تتكون من خمسة مسارات أو أكثر، أو المسار الأيسر في الطرق ذات الثلاثة أو الأربعة مسارات. أما الطرق التي تحتوي على مسار واحد أو اثنين فيمكن استخدامها بالكامل بحرية.
وكانت لائحة سابقة صادرة عام 2021 قد منعت بالفعل هذه الفئة من استخدام المسار الأيسر، إلا أن القرار الجديد جاء استجابة للزيادة في الحوادث المرورية التي تشمل دراجات التوصيل. وقد لاقى القرار ترحيباً واسعاً من السائقين والمقيمين باعتباره خطوة لتعزيز سلامة مستخدمي الطريق في الإمارة.
اعتباراً من الأول من نوفمبر 2025، سيُطلب من سائقي المركبات في الشارقة الالتزام بالمسارات المخصصة لفئاتهم على الطرق.
وسيتم تخصيص مسارات محددة للدراجات النارية (بما في ذلك دراجات التوصيل) والمركبات الثقيلة والحافلات على الطرق الرئيسية والفرعية في الإمارة.
حُدد المسار الأيمن بالكامل للمركبات الثقيلة والحافلات، في حين يُمنع سائقو الدراجات النارية من استخدام المسار الأيسر السريع. يُسمح لهم باستخدام المسارين الأيمنين في الطرق ذات أربعة مسارات، والمسار الوسطي أو الأيمن في الطرق ذات ثلاثة مسارات، والمسار الأيمن فقط في الطرق ذات المسارين، وفق اللوائح المعمول بها.
ويُفرض غرامة مالية بقيمة 1500 درهم و12 نقطة مرورية في حال عدم التزام المركبات الثقيلة بالمسار المخصص لها، وغرامة بقيمة 500 درهم عند مخالفة إشارات وتعليمات المرور.
أعلنت إمارة عجمان عن تركيب محددات سرعة ذكية في سيارات الأجرة والليموزين للتحكم تلقائياً بسرعة المركبات داخل الإمارة.
تعمل الأجهزة الجديدة على تحديد موقع المركبة في الوقت الفعلي ومعرفة الحد الأقصى للسرعة في المنطقة التي تسير فيها، ثم تقوم بمقارنة السرعة المسموح بها بسرعة المركبة وضبطها تلقائياً لتتوافق مع القوانين.
تهدف هذه التقنية إلى الحد من السلوكيات الخطرة للسائقين على الطرق، وتعزيز سلامة الركاب والسائقين وجميع مستخدمي الطرق الآخرين.