5 قوانين مرورية جديدة في الإمارات للحد من الازدحام والحوادث

وبموجب هذه اللائحة الجديدة، لن يُسمح لسائقي دراجات التوصيل باستخدام المسارين الأيسرَين في الطرق التي تتكون من خمسة مسارات أو أكثر، أو المسار الأيسر في الطرق ذات الثلاثة أو الأربعة مسارات. أما الطرق التي تحتوي على مسار واحد أو اثنين فيمكن استخدامها بالكامل بحرية.