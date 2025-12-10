النقل

5 دقائق للحصول على رخصة القيادة برأس الخيمة

قرية الاختبار الذكية للسائقين نجحت في تقليص مدة اختبارات القيادة 80% للمركبات الأوتوماتيكية و70% لليدوية.
5 دقائق للحصول على رخصة القيادة برأس الخيمة
عزة آل علي
تاريخ النشر

أعلنت شرطة رأس الخيمة عن تقدم كبير في الخدمات العامة الذكية، كاشفة أن قرية الاختبار الذكية للسائقين قد نجحت في تقليص مدة اختبارات القيادة بنسبة 80 في المائة للمركبات الأوتوماتيكية و70 في المائة للمركبات اليدوية.

كما تقدم المنشأة خدمة VIP تتيح للمتقدمين الحصول على رخصة القيادة في خمس دقائق قياسية.

قال العميد أحمد السوم النقبي، المدير العام للعمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، إن الإنجاز يعكس ريادة القوة في تبني حلول مبتكرة تعزز تجربة العملاء.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وأشار إلى أن المبادرة تتماشى مع توجيهات وزارة الداخلية لتبسيط العمليات وتقديم خدمات عالية الجودة وفعالة من خلال منصات ذكية متقدمة.

وفقًا للنقبي، فإن قرية الاختبار الذكية مجهزة بالكامل بأنظمة عالية الجودة وتقنيات حديثة تتيح إجراء اختبارات القيادة دون تدخل بشري. 

باستخدام مركبات مزودة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار الحديثة، يمكن للنظام تقييم أداء القيادة بدقة بينما يتم مراقبة الاختبار عن بُعد بواسطة متخصص من غرفة التحكم والمراقبة المركزية. ثم يتم إرسال رسالة نصية تلقائيًا إلى المتقدم لإبلاغه بالنتيجة.

Gitex 2025: تم تقليص وقت فحص المركبات من 17 دقيقة إلى 7 دقائق بتقنية جديدة من RTA دبي: الآن، يمكن للسائقين الجدد الحصول على التدريب عبر منصة RTA الرقمية تدريب دبي: RTA ستستخدم الآن منصة ذكية لمراقبة تدفق حركة المرور في الوقت الفعلي وتقليل التأخيرات

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com