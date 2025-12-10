5 دقائق للحصول على رخصة القيادة برأس الخيمة

باستخدام مركبات مزودة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار الحديثة، يمكن للنظام تقييم أداء القيادة بدقة بينما يتم مراقبة الاختبار عن بُعد بواسطة متخصص من غرفة التحكم والمراقبة المركزية. ثم يتم إرسال رسالة نصية تلقائيًا إلى المتقدم لإبلاغه بالنتيجة.