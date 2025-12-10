5 دقائق للحصول على رخصة القيادة برأس الخيمة

أعلنت شرطة رأس الخيمة عن تقدم كبير في الخدمات العامة الذكية، كاشفة أن قرية الاختبار الذكية للسائقين قد نجحت في تقليص مدة اختبارات القيادة بنسبة 80 في المائة للمركبات الأوتوماتيكية و70 في المائة للمركبات اليدوية.
كما تقدم المنشأة خدمة VIP تتيح للمتقدمين الحصول على رخصة القيادة في خمس دقائق قياسية.
قال العميد أحمد السوم النقبي، المدير العام للعمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، إن الإنجاز يعكس ريادة القوة في تبني حلول مبتكرة تعزز تجربة العملاء.
وأشار إلى أن المبادرة تتماشى مع توجيهات وزارة الداخلية لتبسيط العمليات وتقديم خدمات عالية الجودة وفعالة من خلال منصات ذكية متقدمة.
وفقًا للنقبي، فإن قرية الاختبار الذكية مجهزة بالكامل بأنظمة عالية الجودة وتقنيات حديثة تتيح إجراء اختبارات القيادة دون تدخل بشري.
باستخدام مركبات مزودة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار الحديثة، يمكن للنظام تقييم أداء القيادة بدقة بينما يتم مراقبة الاختبار عن بُعد بواسطة متخصص من غرفة التحكم والمراقبة المركزية. ثم يتم إرسال رسالة نصية تلقائيًا إلى المتقدم لإبلاغه بالنتيجة.