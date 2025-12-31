48 ساعة مواقف مجانية في الشارقة برأس السنة

سيستمتع سكان الشارقة بيومين من المواقف العامة المجانية في بداية العام الجديد. ولن يُطلب من السائقين دفع رسوم المواقف يوم الخميس، 1 يناير، ويوم الجمعة، 2 يناير، والذي يعد بالفعل يوم المواقف المجانية المعتاد في الإمارة.

أوضحت السلطات أن الإعفاء ينطبق فقط على مناطق المواقف العامة القياسية. ولا تشمل مبادرة المواقف المجانية ساحات المواقف الذكية و"مناطق المواقف الزرقاء المدفوعة"، التي تعمل طوال الأسبوع وفي العطلات الرسمية.

ستكون المواقف العامة في دبي مجانية يوم 1 يناير 2026، باستثناء مواقف السيارات متعددة الطوابق ومواقف "الخيل جيت" (N-365). وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن رسوم المواقف ستُستأنف يوم الجمعة 2 يناير، وذلك ضمن كشفها عن مواعيد عمل خدماتها خلال عطلة رأس السنة 2026.

يمكن لسكان وزوار أبوظبي استخدام المواقف العامة وطرق التعرفة المرورية مجاناً خلال عطلة رأس السنة. ولن تفرض منظومة المواقف "مواقف" وبوابات التعرفة المرورية "درب" أي رسوم يوم الخميس، 1 يناير 2026. وستبدأ الرسوم المعتادة للمواقف والتعرفة المرورية مجدداً يوم الجمعة، 2 يناير 2026.

تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل حركة المرور وتوفير مزيد من الراحة للسكان والزوار خلال فترة العطلة. ويُنصح السائقون بالتحقق من اللوحات الإرشادية المحلية لتجنب الغرامات والتأكد من إيقاف مركباتهم في مناطق المواقف المجانية المخصصة.

أعلنت الشارقة أن الأول من يناير سيكون عطلة رسمية لموظفي الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية في الشارقة. وبما أن رأس السنة يوافق يوم الخميس، ويوم الجمعة هو جزء من عطلة نهاية الأسبوع المكونة من 3 أيام لموظفي القطاع العام في الإمارة، فسيتم استئناف ساعات العمل الرسمية يوم الاثنين، 5 يناير 2026.

من المقرر أن يحصل موظفو القطاع الخاص في دولة الإمارات على عطلة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس، 1 يناير 2026، بعد أن أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين العطلة.

وعلى غرار عمال القطاع الخاص، سيحصل موظفو الحكومة في دولة الإمارات أيضاً على عطلة رسمية يوم الخميس، 1 يناير 2026.

بعد احتفالات يوم رأس السنة، سيكون يوم الجمعة، 2 يناير 2026، يوم عمل عن بُعد لموظفي الحكومة الاتحادية. سيساعد هذا الموظفين على الوفاء بالتزامات العمل مع موازنة وقت العائلة. ومع ذلك، أوضحت الهيئة الاتحادية في إعلانها أن الموظفين الذين تتطلب وظائفهم تواجدهم في موقع العمل يجب عليهم الحضور للعمل كالمعتاد.