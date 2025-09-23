4700 موقف مدفوع في منطقة المدارس بالعين

أعلنت شركة كيو موبيليتي، يوم الثلاثاء (23 سبتمبر)، عن تفعيل نظام جديد لمواقف السيارات المدفوعة حول عدد من المدارس في مدينة العين. وتم تفعيل ما مجموعه 4,671 موقفًا في شوارع رئيسية ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية بمنطقة المدارس - فلج هزاع.

وقالت الشركة إن الهدف هو تحسين حركة المرور وسلامة الطلاب، خاصة خلال ساعات الذروة.

واجهت منطقة المدارس في العين تحديات مرورية متعددة، منها الوقوف العشوائي وغير القانوني في الأماكن غير المخصصة. هذه الممارسات تقلل من الرؤية، وتزيد من المخاطر على الطلاب، وتتسبب في ازدحام مروري. كما تأثرت حركة الحافلات المدرسية، مما أدى إلى تأخير في إنزال الطلاب واصطحابهم.

صُمم نظام مواقف السيارات المدفوعة لتنظيم حركة المرور، وتوفير مسارات أكثر أمانًا للطلاب، وضمان سلاسة حركة الحافلات المدرسية. تُطبق رسوم مواقف العادية البالغة درهمين للساعة.

تأسست شركة كيو موبيليتي العام الماضي، وهي تتولى إدارة وتشغيل وتطوير نظام التعرفة المرورية "درب" ونظام مواقف السيارات "مواقف" في أبوظبي تحت الإشراف التنظيمي لدائرة البلديات والنقل، من خلال مركز النقل المتكامل.