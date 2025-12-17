4.6 مليون ساعة عمل في مشروع "الخط الأزرق لمترو دبي"

يعمل أكثر من 3,500 عامل ومهندس حالياً في مشروع الخط الأزرق لمترو دبي لضمان تسليم المشروع بحلول 9 سبتمبر 2029 (9.9.2029). جاء ذلك خلال اجتماع منتدى مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، الذي ترأسه مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات (RTA).
وقالت الهيئة، الأربعاء، إن الاجتماع “يُعقد بشكل منتظم ضمن استراتيجية الهيئة لمتابعة سير العمل في المشروع، واتخاذ القرارات اللازمة لضمان الالتزام بالجدول الزمني المعتمد.”
يمتد الخط الأزرق لمترو دبي لمسافة 30 كيلومتراً ويضم 14 محطة، ما يجعله أحد المشاريع الاستراتيجية الرئيسية للهيئة. ويربط الخط بين الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، ويخدم مناطق يُقدر عدد سكانها بحوالي مليون نسمة بحلول عام 2040.
وقالت الهيئة: “سيوفّر المشروع رحلات مباشرة إلى مطار دبي الدولي خلال 20 دقيقة، ويدعم أهداف الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040 عبر ربط المنطقة الحضرية الخامسة بشبكة المترو، وتعزيز جودة الحياة للسكان والزوار، وتحقيق مفهوم المدينة ذات الـ20 دقيقة الذي يتيح الوصول إلى أكثر من 80% من الخدمات خلال 20 دقيقة من التنقل.”
ويدعم المشروع كذلك مفهوم التنمية الموجهة نحو النقل (TOD)، ويعزز أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ويرفع من قيمة الأراضي والعقارات المجاورة للمحطات بنسبة تصل إلى 25%، كما يساهم في خفض الازدحام المروري بنسبة 20% على المحاور التي يخدمها الخط الأزرق.
خلال الاجتماع، استمع الطاير وفريق مشروع الخط الأزرق للمترو إلى تقرير حول إنتاج مصانع خلط الخرسانة الجاهزة.
ينتج مصنع خلط الخرسانة الجاهزة في الروية 3 نحو 200 متر مكعب من الخرسانة الجاهزة، بينما ينتج ساحة تصنيع أجزاء الجسر العلوي من 10 إلى 12 قطعة يومياً.
وفي المدينة العالمية (إنترناشونال سيتي)، ينتج مصنع خلط الخرسانة الجاهزة هناك 120 متراً مكعباً من الخرسانة يومياً، في حين ينتج مصنع الحلقات الخرسانية للنفق 12 حلقة يومياً.
ويعكس هذا النهج الأسلوب الاستباقي للهيئة في تنفيذ المشاريع الكبرى، ويعزز ضمان الجودة وكفاءة مواد البناء، ويضمن التحكم الكامل في عمليات التصنيع وسلاسل التوريد، كما يقلل فترات التنفيذ ويحسّن عمليات النقل واللوجستيات.
ومؤخراً، أفاد فريق المشروع بأنه أنجز أكثر من 4.6 مليون ساعة عمل في مختلف مواقع البناء، بينما وصلت نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع إلى 12%.
ويتوقع فريق المشروع أن ترتفع نسبة التقدم إلى 30% بحلول نهاية عام 2026.