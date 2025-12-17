4.6 مليون ساعة عمل في مشروع "الخط الأزرق لمترو دبي"

وقالت الهيئة: “سيوفّر المشروع رحلات مباشرة إلى مطار دبي الدولي خلال 20 دقيقة، ويدعم أهداف الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040 عبر ربط المنطقة الحضرية الخامسة بشبكة المترو، وتعزيز جودة الحياة للسكان والزوار، وتحقيق مفهوم المدينة ذات الـ20 دقيقة الذي يتيح الوصول إلى أكثر من 80% من الخدمات خلال 20 دقيقة من التنقل.”