431 مليون درهم تكلفة جسر ميناء دبي ويختصر زمن التنقل إلى 3 دقائق
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي يوم الأحد عن إنشاء جسر يربط مشروع "دبي هاربور" بطريق سريع رئيسي، سيختصر زمن الرحلة من 12 دقيقة إلى ثلاث دقائق. وسيضم جسر "دبي هاربور" الذي تبلغ تكلفته 431 مليون درهم إماراتي مسارين في كل اتجاه، ويربط الوجهة السكنية المطلة على الواجهة البحرية بشارع الشيخ زايد.
أرست هيئة الطرق والمواصلات عقد تنفيذ مشروع الجسر الذي يبلغ طوله 1.5 كيلومتر، وبطاقة استيعابية تصل إلى 6000 مركبة في الساعة في كلا الاتجاهين.
وقال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "يوفر المشروع مدخلاً ومخرجاً مباشراً لميناء دبي لتسهيل حركة الزوار والمقيمين. ويمتد من التقاطع الخامس على شارع الشيخ زايد (بالقرب من الجامعة الأمريكية في دبي) إلى شارع دبي هاربر، مروراً بتقاطع شارع النسيم مع شارع الفلك ويتقاطع مع تقاطع شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".
ولم تكشف الهيئة عن موعد الانتهاء من المشروع.
وقال عبد الله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشركة شمال القابضة، المشرف على مشروع دبي هاربور، إن المشروع سيوفر "وصولاً مجانياً ومباشراً" إلى الوجهة.
يقع ميناء دبي بين جزيرة "بلو ووترز" ونخلة جميرا، وتضم المنطقة المطلة على البحر مركز "سكاي دايف دبي" الذي يضم مدرجاً بطول 770 متراً ويمتد لمسافة 550 متراً في الخليج العربي.