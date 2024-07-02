431 مليون درهم تكلفة جسر ميناء دبي ويختصر زمن التنقل إلى 3 دقائق

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي يوم الأحد عن إنشاء جسر يربط مشروع "دبي هاربور" بطريق سريع رئيسي، سيختصر زمن الرحلة من 12 دقيقة إلى ثلاث دقائق. وسيضم جسر "دبي هاربور" الذي تبلغ تكلفته 431 مليون درهم إماراتي مسارين في كل اتجاه، ويربط الوجهة السكنية المطلة على الواجهة البحرية بشارع الشيخ زايد.