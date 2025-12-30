41٪ ارتفاع سوق السيارات الكهربائية المستعملة بالإمارات

تقول دوبيزل، أكبر سوق للإعلانات المبوبة للسيارات في الإمارات العربية المتحدة، إنها شهدت تحولًا واضحًا في كيفية تعامل المستهلكين مع شراء السيارات. قال شريف مجدي، مدير المبيعات في دوبيزل للسيارات، إن السوق أصبح أكثر تعمدًا وقائمًا على البحث. “يقوم المشترون بواجبهم المنزلي ويتخذون خيارات تناسب احتياجاتهم حقًا”، قال. “بدلاً من أن يهيمن اتجاه واحد على السوق، يتوزع الطلب عبر القطاعات. تواصل السيارات المستعملة جذب اهتمام قوي، خاصة مع بقاء أسعار السيارات الجديدة مرتفعة، وتكتسب السيارات الكهربائية زخمًا مع تحسن البنية التحتية للشحن.”