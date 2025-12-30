41٪ ارتفاع سوق السيارات الكهربائية المستعملة بالإمارات

سوق السيارات الكهربائية في الإمارات يتسارع نحو مرحلة جديدة من النضج، حيث يظهر قطاع السيارات المستعملة كواحد من أقوى محركات النمو.
تظهر بيانات جديدة من تقرير سوق السيارات الكهربائية المستعملة السنوي لـ Dubizzle لعام 2025 أن قوائم السيارات الكهربائية المستعملة على المنصة ارتفعت بنسبة 41 في المائة على أساس سنوي، مما يبرز ثقة المستهلك المتزايدة ويشير إلى أن ملكية السيارات الكهربائية في الإمارات لم تعد مقتصرة على المتبنين الأوائل أو المشترين المتميزين.
يأتي هذا الارتفاع وسط زخم أوسع للتنقل الكهربائي في جميع أنحاء البلاد. تظهر بيانات الحكومة ومتابعي الصناعة أن دبي سجلت أكثر من 40,600 سيارة كهربائية مسجلة في النصف الأول من عام 2025 وحده، بينما أبلغت أبوظبي عن زيادة بنسبة 60 في المائة في نشاط شحن السيارات الكهربائية خلال نفس الفترة. يتم دعم هذا الانتشار السريع من خلال مزيج من وضوح السياسات، وانخفاض تكاليف الملكية، وشبكة شحن تتوسع بأحد أسرع المعدلات في المنطقة.
في السنوات الأخيرة، أطلقت الإمارات تعريفة شحن موحدة للسيارات الكهربائية، مما أزال عدم اليقين في الأسعار وشجع المزيد من السائقين على التفكير في الخيارات الكهربائية. وقد واكبت البنية التحتية هذا التطور. تستضيف دبي الآن أكثر من 1,270 محطة شحن عامة، وأضافت أبوظبي حوالي 1,000 شاحن جديد، وطرحت الشارقة 100 نقطة شحن فائقة السرعة.
وفقًا للوكالة الدولية للطاقة، فإن توفر الشحن وتكلفته من بين العوامل الأكثر أهمية التي تدفع تبني السيارات الكهربائية عالميًا، ويعكس تقدم الإمارات في كلا المجالين بشكل متزايد سلوك المشترين.
ما يبرز في عام 2025 هو دور سوق السيارات المستعملة في جعل التنقل الكهربائي متاحًا لجمهور أوسع. مع بقاء أسعار السيارات الكهربائية الجديدة مرتفعة نسبيًا، يتجه العديد من المشترين إلى الخيارات المستعملة التي تقدم تكنولوجيا حديثة، ومدى قيادة طويل وتكاليف تشغيل أقل بأسعار مخفضة بشكل كبير. يلاحظ محللو الصناعة أن هذا يعكس الاتجاهات التي شوهدت سابقًا في أوروبا وأجزاء من آسيا، حيث توسعت أسواق السيارات الكهربائية المستعملة بسرعة بمجرد أن بدأ المتبنون الأوائل في الترقية إلى نماذج أحدث.
تقول دوبيزل، أكبر سوق للإعلانات المبوبة للسيارات في الإمارات العربية المتحدة، إنها شهدت تحولًا واضحًا في كيفية تعامل المستهلكين مع شراء السيارات. قال شريف مجدي، مدير المبيعات في دوبيزل للسيارات، إن السوق أصبح أكثر تعمدًا وقائمًا على البحث. “يقوم المشترون بواجبهم المنزلي ويتخذون خيارات تناسب احتياجاتهم حقًا”، قال. “بدلاً من أن يهيمن اتجاه واحد على السوق، يتوزع الطلب عبر القطاعات. تواصل السيارات المستعملة جذب اهتمام قوي، خاصة مع بقاء أسعار السيارات الجديدة مرتفعة، وتكتسب السيارات الكهربائية زخمًا مع تحسن البنية التحتية للشحن.”
تسلط أداء العلامات التجارية في مجال السيارات الكهربائية المستعملة الضوء على كيفية تطور الأذواق. احتفظت تسلا بمكانتها كأكثر علامة تجارية للسيارات الكهربائية المستعملة شعبية في الإمارات العربية المتحدة، مما يعكس كل من التعرف على العلامة التجارية وتوافر مجموعة واسعة من النماذج في سوق إعادة البيع. برزت تسلا موديل 3 كأكثر سيارة سيدان كهربائية مستعملة مطلوبة، حيث تتراوح الأسعار من حوالي 94,761 درهم لنماذج 2021 إلى حوالي 164,475 درهم لإصدارات 2025. يدعم شعبيتها الأداء المستقر للمدى، والأسعار المعقولة نسبيًا والتحديثات المستمرة للبرامج.
سجلت بورشه تايكان أيضًا طلبًا قويًا في فئة السيدان الفاخرة، حيث تتراوح الأسعار المستعملة من حوالي 331,681 درهم للنماذج الأقدم إلى حوالي 405,000 درهم للأحدث. تشمل السيارات السيدان الأخرى التي تجذب المشترين بي واي دي هان، تسلا موديل S، بي إم دبليو i3 والدخولات الصينية الأحدث مثل شاومي SU7 وAvatr 12، مما يعكس قبولًا أوسع للعلامات التجارية للسيارات الكهربائية الناشئة.
تواصل سيارات الدفع الرباعي الهيمنة على الطلب العام، مما يعكس التفضيلات الأوسع في سوق السيارات في الإمارات العربية المتحدة.
احتلت تسلا موديل Y المرتبة كأكثر سيارة دفع رباعي كهربائية مستعملة مطلوبة، حيث تتراوح الأسعار من حوالي 93,615 درهم للنماذج الأقدم إلى حوالي 186,112 درهم للأحدث. تبعتها تسلا موديل X عن كثب، حيث تتراوح الأسعار عادة بين 281,617 درهم و310,925 درهم حسب السنة والمواصفات. أظهر المشترون أيضًا اهتمامًا قويًا بنماذج مثل بي إم دبليو iX، بي واي دي سونغ بلس، بي إم دبليو iX3، هونغتشي E-HS9، Avatr 11 ومرسيدس-بنز EQE SUV.
أحد التحولات الأكثر بروزًا التي أبرزها التقرير هو الثقة المتزايدة في مصنعي السيارات الكهربائية الصينيين. عززت علامات تجارية مثل بي واي دي وZeekr وجودها في سوق السيارات المستعملة في الإمارات العربية المتحدة، مدعومة بأسعار تنافسية، ومدى قيادة طويل وتكنولوجيا متطورة بشكل متزايد. يتماشى هذا الاتجاه مع الأنماط العالمية: تقارير BloombergNEF أن المصنعين الصينيين شكلوا أكثر من نصف مبيعات السيارات الكهربائية العالمية في عام 2024، وتأثيرهم الآن واضح في أسواق الخليج.
يظهر أن المدى الأطول والشحن الأسرع هما عوامل حاسمة للمشترين. المركبات التي تقدم مدى حقيقي أعلى وتوافق مع شبكات الشحن السريع تتمتع بقيم إعادة بيع أقوى وتجذب حجم استفسارات أعلى. يعكس هذا قاعدة مشترين أكثر وعيًا تفهم التكلفة الإجمالية للملكية بدلاً من التركيز فقط على السعر المبدئي.
نمو سوق السيارات الكهربائية المستعملة يتم دعمه أيضًا من قبل اللاعبين في النظام البيئي. منصات مثل dubizzle تستثمر في قوائم موثوقة، وفحوصات، وحلول تمويل وتأمين متكاملة، مما يساعد في معالجة المخاوف الشائعة حول صحة البطارية والصيانة. الوصول الأسهل إلى التمويل قد خفض الحواجز بشكل أكبر أمام المشترين الجدد للسيارات الكهربائية.
يتوقع المحللون أن يلعب قطاع السيارات الكهربائية المستعملة دورًا حيويًا في مساعدة الإمارات على تحقيق طموحاتها طويلة الأمد في الاستدامة وصافي الصفر. تهدف الإمارات إلى أن يكون نصف جميع المركبات على طرقها كهربائية بحلول عام 2050، وسيكون توسيع التبني إلى ما بعد المشترين الجدد للسيارات ضروريًا لتحقيق هذا الهدف. مع توسع البنية التحتية، وتحسين التكنولوجيا، وسوق السيارات المستعملة المتنامي بسرعة، قد يُذكر عام 2025 باعتباره العام الذي أصبحت فيه التنقل الكهربائي في الإمارات سائدًا حقًا.