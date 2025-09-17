400 درهم غرامة عدم الالتزام بالمسار..شرطة عجمان تحذر

ما هي تكلفة القيادة في المسار الخاطئ؟

ورغم أن هذه المخالفة قد تكلفك غرامة قدرها 400 درهم، إلا أنها تنطوي أيضا على عواقب أكثر خطورة - بما في ذلك حوادث الطرق الخطيرة.

نشرت شرطة عجمان، الأربعاء، مقطع فيديو يسلط الضوء على أهمية الالتزام بالمسارات الصحيحة أثناء القيادة على الطرق، وذلك لمنع الإضرار بنفسك وبمستخدمي الطريق.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

ويظهر الفيديو ثلاثة حوادث سببها سائقون ساروا بشكل مستقيم رغم أنهم كانوا في مسارات الانعطاف إلى اليسار.

في الحالة الأولى، تسير سيارة في أقصى المسار الأيسر مباشرةً عند تقاطع، بدلاً من الانعطاف يسارًا. كاد هذا أن يتسبب في اصطدام بسيارة أخرى تنعطف في المسار المجاور.

وفي الفيديو التالي، يصبح الخطر أكثر وضوحا، حيث يجبر خطأ مماثل سائق توصيل على دراجة نارية على الانحراف بشكل حاد، مما يؤدي إلى فقدان توازنه والسقوط مع الدراجة.

ويظهر في الفيديو الأخير حادث خطير للغاية، حيث كادت سيارة أن تصطدم بأخرى عند التقاطع.