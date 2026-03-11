4 مواقف جديدة متعددة الطوابق في مدينة محمد بن زايد

تم إدخال مواقف السيارات المدفوعة في القطاعات M1 و M2 و M3 و M4 و M24، لتغطي 4,680 موقفًا للسيارات، بما في ذلك مواقف مخصصة لأصحاب الهمم. تبلغ رسوم الوقوف القياسية 2 درهم للساعة. يمكن الدفع عبر القنوات الرقمية مثل تطبيقي درب وتم، والرسائل النصية القصيرة، وآلات الدفع في الموقع، مما يوفر تجربة مستخدم مرنة وسلسة.