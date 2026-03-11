4 مواقف جديدة متعددة الطوابق في مدينة محمد بن زايد

أعلنت شركة "كيو موبيليتي" اليوم الأربعاء عن تفعيل مرافق مواقف السيارات متعددة الطوابق في القطاعات التجارية بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي للمساعدة في تنظيم المواقف وتخفيف الازدحام المروري في المنطقة.
وفقًا للسلطات، دخلت المرافق، التي تديرها شركة كيو موبيليتي تحت إشراف مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، حيز التنفيذ في 11 مارس.
تم إدخال أربعة مبانٍ لمواقف السيارات عبر القطاعات ME9 و ME10 و ME12، بما في ذلك مرفقان في ME10. في المجموع، توفر الهياكل الجديدة 1,446 موقفًا للسيارات.
من هذه المواقف، يقع 682 موقفًا في ME9، و 346 في ME10، و 418 في ME12. كما تم تخصيص مواقف مخصصة لأصحاب الهمم.
حيث شهدت مدينة محمد بن زايد زيادة في حركة المرور في السنوات الأخيرة بسبب كثرة المكاتب والمحلات التجارية والخدمات في مناطقها التجارية. غالبًا ما تسببت المواقف المحدودة وممارسات الوقوف غير المنتظمة في الازدحام وعرقلة تدفق حركة المرور.
تقول السلطات إن المرافق الجديدة متعددة الطوابق تهدف إلى زيادة سعة مواقف السيارات وتقليل الوقت الذي يقضيه السائقون في البحث عن مواقف في المنطقة، وبالتالي تحسين تدفق حركة المرور داخل المناطق التجارية.
في بداية عام 2026، قامت شركة كيو موبيليتي بتفعيل نظام جديد لمواقف السيارات المدفوعة في مصفح لتخفيف الازدحام وتحسين تدفق حركة المرور في إحدى أكثر المناطق الصناعية ازدحامًا في الإمارة.
تم إدخال مواقف السيارات المدفوعة في القطاعات M1 و M2 و M3 و M4 و M24، لتغطي 4,680 موقفًا للسيارات، بما في ذلك مواقف مخصصة لأصحاب الهمم. تبلغ رسوم الوقوف القياسية 2 درهم للساعة. يمكن الدفع عبر القنوات الرقمية مثل تطبيقي درب وتم، والرسائل النصية القصيرة، وآلات الدفع في الموقع، مما يوفر تجربة مستخدم مرنة وسلسة.