4 أيام ضائعة ..ازدحام دبي استنزف وقت السائقين 2025

قضى سائقو السيارات في دبي ساعات أطول على الطرق في عام 2025، حيث ارتفع متوسط وقت السفر لمسافة 10 كيلومترات إلى 19.1 دقيقة، مقارنة بـ 13.7 دقيقة في عام 2024. وقد جاءت هذه الزيادة مدفوعة بنمو السكان، مما أدى إلى زيادة عدد المركبات على الطريق، وفقًا لتقرير مروري جديد.
كشف مؤشر توم توم للمرور أن متوسط المسافة المقطوعة في 15 دقيقة كان 7.8 كيلومترات العام الماضي، أي أقل بـ 0.2 كيلومتر عن العام السابق. وبالمثل، وسط تزايد حركة المرور في المدينة، بلغ متوسط السرعة خلال ساعة الذروة 26.3 كيلومترًا في الساعة في عام 2025، أي أبطأ بكيلومتر واحد عن عام 2024.
شهدت الطرق السريعة أيضًا زيادة في حركة المرور العام الماضي بمتوسط سرعة 70.5 كيلومترًا في الساعة، أي أبطأ بـ 2.1 كيلومتر في الساعة عن عام 2024. ومع تزايد عدد سكان الإمارة، متجاوزًا أربعة ملايين لأول مرة في عام 2025، ارتفع أيضًا عدد المركبات على الطرق.
بالإضافة إلى المركبات المسجلة في دبي، تشهد الإمارة عددًا كبيرًا من السائقين الذين يتوجهون من إمارات أخرى إلى دبي يوميًا، خاصة الشارقة وعجمان وأبوظبي.
في نهاية الربع الثالث من عام 2025، بلغ عدد المركبات النشطة المسجلة لدى سالك، مشغل بوابات التعرفة في دبي، 4.65 مليون مركبة، ارتفاعًا من 4.56 مليون في نهاية الربع الثاني، مما يعكس العدد المتزايد للمركبات في الإمارات العربية المتحدة.
تستثمر هيئة الطرق والمواصلات (RTA) مليارات الدراهم في تحديث البنية التحتية لمواجهة الازدحام المروري المتزايد في دبي. ومن بين أحدث مشاريع تحسين الطرق، تم افتتاح جسرين عند دوار مركز التجارة العالمي، وتمت إضافة المزيد من المسارات إلى شارع حصة، وافتتح جسر موسع يؤدي إلى مبنى الركاب 1 بمطار دبي الدولي، وافتتح جسر جديد يؤدي إلى مول الإمارات، وتم الانتهاء من جزء رئيسي من شارع الإمارات العام الماضي، من بين العديد من المشاريع الأخرى.
وفقًا لمؤشر توم توم لحركة المرور، فقد سائقو السيارات في دبي 72 ساعة في الاختناقات المرورية عام 2025، أي ما يعادل 3 أيام و50 دقيقة. وهذا يعني أن سائقي السيارات فقدوا 6.23 ساعة أكثر من العام السابق.
وهذا أكثر من الوقت الذي أوردته بطاقة أداء إنريكس العالمية لحركة المرور في وقت سابق من هذا الشهر، والتي ذكرت أن سائقي السيارات في دبي فقدوا حوالي 45 ساعة في الاختناقات المرورية عام 2025، مقارنة بـ 35 ساعة في عام 2024.
كان اليوم الأكثر ازدحامًا الذي شهده سائقو السيارات العام الماضي، وفقًا لتوم توم، هو 11 نوفمبر، عندما بلغ متوسط مستوى الازدحام 73 بالمائة طوال اليوم و168 بالمائة في الساعة 5 مساءً. استغرق سائقو السيارات في دبي ما متوسطه 15 دقيقة لقطع مسافة 4 كيلومترات في 11 نوفمبر.
ومن المثير للاهتمام أن سائقي السيارات في دبي استغرقوا وقتًا أطول لقطع نفس المسافة في المساء مقارنة بالصباح.
أظهرت البيانات أن سائقي السيارات استغرقوا، في المتوسط، 18.4 دقيقة لقطع مسافة 10 كيلومترات في الصباح، مقابل 26.3 دقيقة لنفس المسافة في المساء. ونتيجة لذلك، ينخفض متوسط السرعة من 32.1 كم/ساعة في الصباح إلى 22.6 كم/ساعة خلال ساعة الذروة المسائية.