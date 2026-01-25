4 أيام ضائعة ..ازدحام دبي استنزف وقت السائقين 2025

تستثمر هيئة الطرق والمواصلات (RTA) مليارات الدراهم في تحديث البنية التحتية لمواجهة الازدحام المروري المتزايد في دبي. ومن بين أحدث مشاريع تحسين الطرق، تم افتتاح جسرين عند دوار مركز التجارة العالمي، وتمت إضافة المزيد من المسارات إلى شارع حصة، وافتتح جسر موسع يؤدي إلى مبنى الركاب 1 بمطار دبي الدولي، وافتتح جسر جديد يؤدي إلى مول الإمارات، وتم الانتهاء من جزء رئيسي من شارع الإمارات العام الماضي، من بين العديد من المشاريع الأخرى.