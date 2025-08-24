390 ألف مركبة جديدة: طرق الإمارات تشهد ازدحاماً غير مسبوق مع النمو السكاني

تشهد الإمارات ارتفاعاً حاداً في عدد المركبات على طرقها بالتزامن مع نمو عدد سكان الدولة.

وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن سالك، مشغل بوابة التعرفة المرورية في دبي، بلغ عدد المركبات المسجلة النشطة في الدولة 4.56 مليون مركبة بحلول يونيو 2025، ارتفاعاً من 4.17 مليون في يونيو 2024. يمثل هذا زيادة سنوية قدرها 9.35%، مضيفاً حوالي 390,000 مركبة جديدة إلى الطرق.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تسجيلات المركبات بنسبة 2% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من عام 2025. يتزامن هذا الارتفاع مع طفرة سكانية، حيث زاد عدد سكان دبي بأكثر من 208,000 نسمة بين يونيو 2024 ويونيو 2025، وفقاً لمركز دبي للإحصاء.

ازدحام متزايد وجهود مرورية

كشفت إحصاءات هيئة الطرق والمواصلات (RTA) أن عدد المركبات على الطرق في دبي وحدها يصل إلى 3.5 مليون مركبة خلال ساعات النهار – مما يعكس زيادة بنسبة 10% في المركبات المسجلة خلال العامين الماضيين، متجاوزة بكثير المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 2-4%.

بعد انخفاض موسمي في حركة المرور خلال أشهر الصيف، عندما يسافر العديد من السكان إلى الخارج هرباً من الحرارة، يتزايد الازدحام بسرعة مرة أخرى، لا سيما خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية. ومع قرب إعادة فتح المدارس، من المتوقع أن تزداد أحجام المرور بشكل أكبر مع عودة السكان من العطلات. بالإضافة إلى ذلك، يتجه العديد من سكان الإمارات المجاورة إلى دبي، مما يزيد من عدد المركبات على الطريق.

حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالفعل العوامل الرئيسية لزيادة الازدحام المروري ووضعت خططاً لتحسين انسيابية حركة المرور بنسبة تصل إلى 30%.

خطط الهيئة لمواجهة الطفرة

لتخفيف الازدحام المروري، وضعت الهيئة إجراءات تشمل:

تعرفة مرورية ديناميكية (سالك).

30 مشروع بنية تحتية بقيمة مليارات الدراهم على مدى 3 سنوات.

تطوير خدمات رئيسية مثل سالك، وتاكسي دبي، ومواقف السيارات، وميديا مادا.

مبادرات العمل المرن والعمل عن بعد.

قيود على المركبات الثقيلة، وتحسينات في مناطق المدارس، ومسارات مخصصة للحافلات.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة على تحسين 11 من ممرات الطرق الرئيسية بما في ذلك ممر أم سقيم - القدر، وشارع حصة، وشارع الفاي، وغيرها.

أثارت الزيادة في أعداد المركبات نقاشات حول الحاجة إلى تحديث سياسات ملكية المركبات وتسجيلها. في مارس، أكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، أن نمو المركبات في دبي تجاوز 8%، مشدداً على الحاجة إلى إدارة مرور محسّنة.

يزيد من تحديات المرور التنقل اليومي لما يقرب من مليون شخص يسافرون إلى دبي من الإمارات المجاورة للعمل والأعمال، مما يضع ضغطاً إضافياً على البنية التحتية للمدينة.

منذ الانتعاش ما بعد الجائحة في عام 2021، ارتفعت أحجام المرور في دبي وعبر الإمارات بشكل مطرد، مدفوعة بتدفق المهنيين والأفراد ذوي الثروات العالية المنجذبين إلى المشهد الاقتصادي الديناميكي للدولة.