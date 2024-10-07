3.7 مليار درهم إيرادات"طرق دبي"عبر القنوات الرقمية
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن قنواتها الرقمية حققت إيرادات إجمالية بلغت 3.7 مليار درهم، مع تنفيذ 821 مليون معاملة رقمية. وشهدت إيرادات الهيئة الرقمية لعام 2023 نمواً بنسبة 16.8%، لتصل إلى 3.705 مليار درهم مقارنة بـ 3.5 مليار درهم في عام 2022.
كما ارتفع حجم المعاملات عبر التطبيقات الذكية بنسبة 29%، حيث تم تسجيل 15.29 مليون معاملة، بينما تم التخطيط لـ 18 مليون رحلة عبر تطبيق "سهيل". وكشفت الهيئة أن عدد المعاملات والمستخدمين وتدفقات الإيرادات عبر قنواتها الرقمية شهدت نمواً كبيراً خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
وكشفت الهيئة أن مؤشر السعادة اللحظي عبر تطبيقاتها تجاوز 95%، مسجلاً تحسناً بنسبة 2% عن العام الماضي.
وقال مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس الإدارة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: "في عام 2023، بلغ عدد المستخدمين المسجلين على قنوات الهيئة الرقمية 1.404 مليون، بزيادة بنسبة 20% مقارنة بعام 2022. وتم تنزيل تطبيقات الهيئة 3.056 مليون مرة من متاجر التطبيقات."
كما أكد الطاير التزام الهيئة بالريادة في التحول الرقمي وتقديم خدمات متكاملة واستباقية تسهم في تحسين جودة الحياة الرقمية وتجارب العملاء.
القنوات الرقمية المحدثة
وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت هيئة الطرق والمواصلات نسخة محدثة من تطبيق هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مما خلق منصة موحدة لخدماتها. تسهل النسخة المحدثة العديد من خدمات النقل، حيث تجمعها في شاشة واحدة لتوفير تصفح سلس ومريح.
ويتضمن التحديث ميزة التنبؤ بمواقف السيارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تغطي 190 ألف موقع وخدمة إعادة تعبئة بطاقة نول المعتمدة على تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، مما يسمح بتحديث الرصيد بشكل فوري دون الحاجة إلى زيارة محطات النقل العام أو تمرير البطاقة على جهاز القراءة.
كما أطلقت الهيئة نسخة محدثة من برنامج المحادثة الآلية "محبوب"، والتي أصبحت الآن تعمل بتقنية "شات جي بي تي" (ChatGPT)، مما يوفر ردود فعل أكثر دقة تشبه ردود البشر ويعزز من حماية بيانات المستخدم.
ويأتي هذا التحديث ضمن خطة الهيئة الشاملة لأتمتة الخدمات والمهام، وتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي، وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وكشفت الهيئة عن توزيع 30 كشكاً ذكياً جديداً في 21 مركزاً لإسعاد المتعاملين وموقعاً لمزودي الخدمة، ومن المتوقع أن تحقق إيرادات تزيد على 309 ملايين درهم في عام 2023، بزيادة قدرها 12% مقارنة بعام 2022.
كما تم إطلاق نسخة محدثة من تطبيق "سهيل"، حيث يقدم الآن خدمات متنوعة مثل تفعيل مسارات الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، وعرض مواقع مواقف سيارات الأجرة، وإضافة معلومات الفعاليات بالتنسيق مع دائرة الاقتصاد والسياحة، كما تم إدخال رمز الاستجابة السريعة (QR) لمخطط الرحلات، حيث تم التخطيط لـ 18 مليون رحلة من خلال التطبيق في عام 2023.
وأطلق تطبيق "دبي درايف" خدمة نقل لوحات المركبات، مما يقلل الحاجة لزيارة مراكز الخدمة ويختصر أوقات المعاملات. كما يتيح التطبيق تسجيل الدخول من خلال "الهوية الرقمية"، مما يجعل تسجيل الدخول إلى التطبيق سلساً وآمناً. ومن خلال تسجيل الدخول باستخدام "الهوية الرقمية"، لا يُضطر المستخدمون إلى إنشاء حساب لدى هيئة الطرق والمواصلات ليتمكنوا من الوصول إلى خدماتها.
63 خدمة جديدة
وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن المرحلة الأولى من مبادرة خدمات 360، بإطلاق 63 خدمة، شملت دفع المخالفات، وتأجير وسائل النقل البحري، وتأجير المحلات التجارية، وتطوير منصة «استثمر مع الهيئة»، التي تتيح للمستثمرين الاطلاع على العقود الحالية للهيئة.
وعلى صعيد القنوات الرقمية المشتركة مع حكومة دبي عبر تطبيق «دبي الآن»، طورت هيئة الطرق والمواصلات تجربتين ضمن مبادرة «تجارب المدينة»، هما: تجربة قيادة المركبة (تتضمن ثلاث خدمات)، وتجربة تجديد تسجيل المركبة (تتضمن خدمتين).
كما قامت الهيئة بدمج خدماتها على تطبيق "دبي الآن" مع شركات التأمين الخاصة لتقديم تجربة سلسة وشاملة للمتعاملين، كما طورت الهيئة 11 خدمة ضمن الباقة الإماراتية التابعة للجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، إلى جانب 7 خدمات على تطبيق "دبي الآن" ضمن سياسة خدمات 360 للقنوات المشتركة.