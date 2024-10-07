3.7 مليار درهم إيرادات"طرق دبي"عبر القنوات الرقمية

كما تم إطلاق نسخة محدثة من تطبيق "سهيل"، حيث يقدم الآن خدمات متنوعة مثل تفعيل مسارات الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، وعرض مواقع مواقف سيارات الأجرة، وإضافة معلومات الفعاليات بالتنسيق مع دائرة الاقتصاد والسياحة، كما تم إدخال رمز الاستجابة السريعة (QR) لمخطط الرحلات، حيث تم التخطيط لـ 18 مليون رحلة من خلال التطبيق في عام 2023.