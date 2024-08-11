361 مليون مستخدم لوسائل النقل العام بدبي
بلغ متوسط عدد الركاب اليومي في النصف الأول من العام الجاري 1.98 مليون راكب، مقابل 1.88 مليون راكب في الفترة ذاتها من عام 2023.
وكان مترو دبي الخيار الأول للنقل العام في الإمارة، حيث استحوذ على 37% من إجمالي عدد الركاب في النصف الأول من عام 2024. وبلغ إجمالي عدد ركاب وسائل النقل العام 361.2 مليون راكب في الأشهر الستة الأولى من العام - بزيادة قدرها 6% عن نفس الفترة في عام 2023.
وتقوم هيئة الطرق والمواصلات بإحصاء المترو والترام والحافلات العامة والنقل البحري وسيارات الأجرة ومركبات الحجز الإلكتروني ومركبات التأجير الذكية والحافلات عند الطلب أثناء حساب أعداد ركاب وسائل النقل العام.
وبلغ متوسط عدد الركاب اليومي في النصف الأول من العام الجاري 1.98 مليون راكب، مقارنة بـ1.88 مليون راكب في الفترة ذاتها من عام 2023.
وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: استحوذ مترو دبي ومركبات الأجرة على النسبة الأكبر من ركاب وسائل النقل الجماعي، بنسبة 37% للمترو و27% لمركبات الأجرة، كما استحوذت حافلات المواصلات العامة على نسبة 24.5% من إجمالي عدد الركاب، وشهد شهر يناير 2024 أعلى رقم بواقع 65 مليون مستخدم، فيما تراوحت أعداد مستخدمي الأشهر المتبقية بين 53 و63 مليوناً.
محطات المترو الأكثر ازدحاما
ونقل مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر 133 مليون راكب في النصف الأول من عام 2024. وشهدت محطتا برجمان والاتحاد أعلى عدد من الركاب، حيث سجلت الأولى 7.8 مليون مستخدم والثانية 6.3 مليون مستخدم.
وقال الطاير إن محطة الرقة سجلت أعلى عدد ركاب على الخط الأحمر بواقع 6.2 مليون راكب، تلتها محطة مول الإمارات بواقع 5.6 مليون راكب، ثم محطة الخليج التجاري بواقع 5.2 مليون راكب، أما على الخط الأخضر فقد جاءت محطة شرف دي جي في المركز الأول بواقع 4.7 مليون راكب، تلتها محطة بني ياس بواقع 4.1 مليون راكب، ثم محطة الاستاد بواقع 3.3 مليون راكب.
وسائل النقل العام الأخرى
ونقل ترام دبي 4.5 مليون راكب في النصف الأول من العام، فيما نقلت الحافلات العامة 89.2 مليون راكب، والنقل البحري 9.7 مليون راكب.
ونقلت وسائل النقل المشتركة، بما في ذلك المركبات التي يتم حجزها إلكترونياً، والمركبات التي يتم تأجيرها بالساعة، والحافلات حسب الطلب، 27.8 مليون راكب، فيما نقلت سيارات الأجرة في دبي 97 مليون راكب في النصف الأول من هذا العام.
وأضاف الطاير أن الهيئة تركز أيضاً على أنظمة إدارة المرور لتحقيق أقصى قدر من كفاءة الطرق والنقل العام، وتنفذ سياسات لتشجيع الجمهور على تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة وزيادة استخدام وسائل النقل العام والمشترك.