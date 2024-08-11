361 مليون مستخدم لوسائل النقل العام بدبي

بلغ متوسط عدد الركاب اليومي في النصف الأول من العام الجاري 1.98 مليون راكب، مقابل 1.88 مليون راكب في الفترة ذاتها من عام 2023.

وكان مترو دبي الخيار الأول للنقل العام في الإمارة، حيث استحوذ على 37% من إجمالي عدد الركاب في النصف الأول من عام 2024. وبلغ إجمالي عدد ركاب وسائل النقل العام 361.2 مليون راكب في الأشهر الستة الأولى من العام - بزيادة قدرها 6% عن نفس الفترة في عام 2023.