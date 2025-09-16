36 موقعاً بدبي لمحطات تبديل بطاريات الدراجات الكهربائية

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الثلاثاء، عن تركيب عدة محطات لتبديل بطاريات الدراجات الكهربائية في مواقع استراتيجية في مختلف أنحاء الإمارة "لتسريع تبني وسائل النقل المستدامة والصديقة للبيئة" وتشجيع شركات التوصيل على استخدام الدراجات الكهربائية.
ستقوم هيئة الطرق والمواصلات بإطلاق محطات تبديل البطاريات بالتعاون مع شركة Terra Tech Ltd، وهي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا التنقل الدقيق B2B، ومقرها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متخصصة في تطوير محطات تبديل البطاريات.
تشمل الشراكة بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة تيرا تيك المحدودة تطوير نظام متكامل لدعم قطاع التوصيل. وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تُعزز هذه المبادرة قطاع التوصيل في دبي وتدفعه نحو حلول كهربائية صديقة للبيئة، مع خفض التكلفة الإجمالية للملكية على المشغلين.
سيتم توزيع محطات تبديل البطاريات في 36 موقعًا في جميع أنحاء دبي.
وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، في بيان أرسل إلى صحيفة "خليج تايمز": "تتوافق المبادرة مع أهداف استراتيجية النقل البري التجاري واللوجستي 2030 الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% من خلال تطوير البنية التحتية لـ 36 موقعاً في الإمارة لتلبية الاحتياجات التشغيلية للقطاع وإدخال نموذج تشغيلي مصمم خصيصاً لتلبية متطلبات شركات التوصيل".
وأضاف: "ندعو شركاءنا في قطاعي التوصيل والتجارة إلى الاستفادة من هذه المبادرة والعمل جنباً إلى جنب معنا نحو مستقبل أكثر كفاءة واستدامة"، مشيراً إلى "استعداد دبي لتبني التقنيات والممارسات التشغيلية المستقبلية التي تساعد على تقليل الانبعاثات".
من جانبه، قال حسام الزمار، الرئيس التنفيذي لشركة تيرا: "نقدر ثقة هيئة الطرق والمواصلات في حلولنا لتطوير محطات تبديل البطاريات لقطاع التوصيل، ونتطلع إلى العمل معًا لتمكين منظومة توصيل الدراجات الكهربائية في دبي".