350 لوحة أرقام مميزة في مزاد علني بدبي الإثنين

سيتم عرض ما مجموعه 350 لوحة أرقام مميزة للمركبات الخاصة للبيع في مزاد علني عبر الإنترنت تنظمه هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

ويتضمن المزاد الإلكتروني السادس والسبعين أرقاماً مميزة من رقم واحد — 3 و 4 و 5. وتحمل الأرقام المعروضة الرموز (A) و (B) و (H) و (I) و (J) و (K) و (L) و (M) و (N) و (O) و (P) و (Q) و (R) و (S) و (T) و (U) و (V) و (W) و (X) و (Z).

وسيفتح باب التسجيل في المزاد عبر الإنترنت يوم الاثنين 22 يوليو وتبدأ المزايدة في الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين 29 يوليو وتستمر لمدة خمسة أيام فقط.، ويخضع بيع هذه اللوحات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. وللمشاركة، يجب أن يكون لدى كل مزايد ملف مروري في دبي، وعليه أن يقوم بإيداع شيك ضمان بقيمة 5000 درهم موجه إلى هيئة الطرق والمواصلات، كما يتعين على المزايدين دفع رسوم مزاد غير قابلة للاسترداد بقيمة 120 درهماً.

ويتاح الدفع في مراكز إسعاد المتعاملين في أم الرمول أو البرشاء أو ديرة، أو عن طريق بطاقات الائتمان عبر موقع هيئة الطرق والمواصلات الإلكتروني (www.rta.ae).