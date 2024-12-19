350 ألف مسافر يومياً عبر الخط الأزرق لمترو دبي لدى تشغيله في 2029
كشف مسؤول كبير في هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن كل قطار من قطارات الخط الأزرق لمترو دبي سيكون قادراً على نقل نحو ألف راكب. جاء ذلك خلال حديثه لصحيفة "خليج تايمز" على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة لإطلاق مشروع الخط الأزرق لمترو دبي يوم الخميس.
وستتمكن الشبكة المقبلة، التي من المقرر أن يبدأ بناؤها في أبريل/نيسان من العام المقبل، من استيعاب 988 راكباً لكل قطار عبر شبكتها المكونة من 28 قطاراً.
وبمجرد تشغيله في 9 سبتمبر 2029، سيخدم الخط الأزرق لمترو دبي ما بين 320 ألفاً و350 ألف مسافر يومياً عبر خمسة محاور رئيسية.
ويتزامن هذا الإنجاز مع الذكرى العشرين لإطلاق الخط الأحمر لمترو دبي.
وبحسب هيئة الطرق والمواصلات، فإن الخط الذي يبلغ طوله 30 كيلومتراً ويضم 14 محطة في مواقع استراتيجية، لا يهدف فقط إلى تخفيف الازدحام المروري بشكل كبير في العديد من مناطق دبي، بل سيعمل أيضاً على زيادة قيمة الأراضي والعقارات المحيطة بمحطاته بنسبة قد تصل إلى 25%. كما سيوفر اتصالاً مباشراً بين مطار دبي الدولي والمناطق الرئيسية على طول المسار، حيث تتراوح أوقات السفر من 10 إلى 25 دقيقة.
وأعلنت هيئة النقل أيضاً أنها منحت عقداً للمشروع بقيمة 20.5 مليار درهم لثلاث شركات تركية وصينية بارزة هي: مابا و ليماك و سي آر آر سي .
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، عبد المحسن إبراهيم كلبات: "إن الخط الجديد سيخدم 200 ألف مسافر يومياً بحلول عام 2030، وسيرتفع عدد المسافرين تدريجياً إلى 350 ألف مسافر بحلول عام 2040".
وأضاف المسؤول "لقد فكرنا في إعادة تصميم ترتيبات الجلوس والقطارات لتوفير سعة إضافية بحوالي 988 راكباً في كل قطار. وهذا سيضيف سعة جديدة إلى نظام القطارات لدينا".
القطار يعيد حساباته لتعويض الوقت الضائع
يعتمد نظام القيادة الذاتية على تقنية الذكاء الاصطناعي، مما يعني أن جميع القطارات يتم إدارتها وتشغيلها تلقائياً بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي.
"لذا، إذا تأخرت القطارات بأي شكل من الأشكال أو واجهت أي إزعاج من الركاب على الأبواب أثناء الخروج أو الدخول، فإن القطار سيقوم تلقائياً بإعادة الحساب ويلحق بجدولة الرحلات مرة أخرى"، كما قال الرئيس التنفيذي.
"سيساعد هذا في الحفاظ على توافر القطارات في جميع محطات الخط. وسوف يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً كبيراً من خلال توفير الراحة للناس تلقائياً من خلال تحقيق قدر أكبر من الكفاءة."
أنظمة الفرامل المتقدمة
وفي معرض حديثه عن تكلفة هذا المشروع الضخم، الذي يُعد من أفضل مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط، قال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "تم إنفاق 20.5 مليار درهم على هذا المشروع، الذي سيخدم 350 ألف راكب، وسيتم استخدام أحدث التقنيات لتقليل استهلاك الطاقة".
"ستكون أنظمة المكابح متطورة، والتصاميم جديدة ومحسنة مقارنة بما كانت عليه قبل 15 إلى 20 عاماً. وسيُعد الخط الأزرق أحد أفضل المشاريع التي تم تنفيذها في الشرق الأوسط".
"يتماشى الخط الأزرق مع مبادرات التخطيط الحضاري مثل "مدينة العشرين دقيقة"، التي تهدف إلى ضمان إمكانية الوصول إلى أكثر من 80% من الخدمات في غضون 20 دقيقة من التنقل، وتشجيع التنمية الموجهة نحو النقل العام (TOD)."
"يمتد الخط الأزرق لمترو دبي على مسافة 15.5 كيلومتراً من المسارات تحت الأرض و14.5 كيلومتراً من المسارات المرتفعة، وسيضم 14 محطة على طول مساره. كما سيشمل ثلاث محطات تبادلية: الخور على الخط الأخضر، وسنتر بوينت على الخط الأحمر، والمدينة العالمية (1)."
محطة معمارية مميزة
سيتم إنشاء محطة معمارية متميزة في خور دبي، لتكون بمثابة أحد أهم المعالم في المشروع.
وسيقدم الخط الأزرق أيضاً أول عبور لمترو دبي على الإطلاق فوق خور دبي من خلال جسر يبلغ طوله 1300 متر.
قال الطاير: "يضمن الخط الجديد ربطاً وتكاملاً سلساً بين خطي مترو دبي الأحمر والأخضر من خلال مسارين. ينطلق المسار الأول من محطة الخور التبادلية على الخط الأخضر في منطقة الجداف، مروراً بدبي فيستيفال سيتي، وخور دبي، ورأس الخور، قبل أن يصل إلى محطة المدينة العالمية (1) التبادلية."
وأضاف: "يستمر المشروع من هناك إلى المدينة العالمية (2) و(3)، وواحة دبي للسيليكون، وينتهي في مدينة دبي الأكاديمية. ويبلغ طول هذا المسار 21 كيلومتراً، ويتضمن 10 محطات، ويتميز بمزيج من المسارات تحت الأرض والمسارات المرتفعة. ويبدأ المسار الثاني من محطة سنتر بوينت للتقاطع على الخط الأحمر في الراشدية، مروراً بمردف والورقاء، وصولاً إلى محطة التقاطع في المدينة العالمية (1). ويبلغ طول هذا المسار 9 كيلومترات، ويتضمن 4 محطات. كما يتضمن المشروع إنشاء محطة للقطارات في الروية 3."