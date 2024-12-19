350 ألف مسافر يومياً عبر الخط الأزرق لمترو دبي لدى تشغيله في 2029

وبحسب هيئة الطرق والمواصلات، فإن الخط الذي يبلغ طوله 30 كيلومتراً ويضم 14 محطة في مواقع استراتيجية، لا يهدف فقط إلى تخفيف الازدحام المروري بشكل كبير في العديد من مناطق دبي، بل سيعمل أيضاً على زيادة قيمة الأراضي والعقارات المحيطة بمحطاته بنسبة قد تصل إلى 25%. كما سيوفر اتصالاً مباشراً بين مطار دبي الدولي والمناطق الرئيسية على طول المسار، حيث تتراوح أوقات السفر من 10 إلى 25 دقيقة.

وأعلنت هيئة النقل أيضاً أنها منحت عقداً للمشروع بقيمة 20.5 مليار درهم لثلاث شركات تركية وصينية بارزة هي: مابا و ليماك و سي آر آر سي .