3.5 مليون مركبة على طرق دبي خلال النهار

ويغطي المشروع، المقرر أن يبدأ تنفيذه العام المقبل، أكثر من 12 كيلومتراً من تقاطعه مع طريق الخيل وحتى طريق الإمارات، بما في ذلك أكثر من 8 كيلومترات من الجسور. ويخدم المشروع أكثر من مليون نسمة، وسيضيف طاقة استيعابية تصل إلى نحو 16 ألف مركبة في الساعة في كلا الاتجاهين، ويقلل زمن السفر بنسبة 15-20 في المائة.