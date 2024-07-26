330 ألف مسافر يعبرون الممر الذكي في مطار دبي

كشف اللواء طلال الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ الجوية بإقامة دبي أن عدد مستخدمي "الممر الذكي" الذي استحدثه مطار دبي الدولي، بلغ حتى اليوم 330 ألف مسافر.

ولفت الشنقيطي إلى أن المشروع سجل ارتفاعا كبيراً في الإقبال عليه بنسبة زيادة بلغت 32% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.

وأشار إلى أن “الممر الذكي” هو أحد المشاريع التي أطلقتها إدارة منافذ المستقبل بهدف توفير خدمة سفر سلسة لفئة المسافرين في الدرجة الأولى ورجال الأعمال بـ “مبنى 3”.

ونوه بأن المشروع يستخدم تقنية البصمة البيومترية، مما يمكن المسافرين من العبور في منطقة الجوازات بسهولة وسرعة، دون الحاجة إلى استخدام أي وثائق، حيث يتم إنهاء عملية الخروج في مدة زمنية لا تتعدى خمس ثوانٍ، مما يجعل هذا الابتكار الأول من نوعه في العالم .

وفيما يتعلق بكيفية التعامل مع جوازات ووثائق المسافرين التي تتطلب مراجعة للتحقق من صحتها أو وجود قيود أخرى، أوضح اللواء الشنقيطي أن الممر الذكي يعتمد على نظام التدقيق المسبق لبيانات المسافر، وفي حال وجود قيود أو أسباب أخرى، فيتم تحويل المسافر إلى منصة مراقبة الممر الذكي للتعامل معه وإنهاء إجراءاته.

أما فيما يتعلق بالتأكد من صلاحية جوازات سفر المواطنين والإجراءات المتبعة في حال انتهاء صلاحية الجواز قبل موعد السفر، أفاد اللواء طلال الشنقيطي بأن التدقيق الاستباقي ساهم في تحديث جوازات سفر المواطنين في الأنظمة عند تجديدها ويعتمد النظام على قارئ الجوازات عند نقطة التسجيل الذي يمنع إصدار بطاقة الصعود في حال انتهاء صلاحية الجواز.

ولفت إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مبادرة خاصة لتنبيه المواطنين بتجديد جوازاتهم قبل 6 أشهر من انتهاء الصلاحية، فضلا عن أن “إقامة دبي” وفرت خدمة تجديد جوازات السفر في المطار في الحال، في حال تبين انتهاء صلاحية الجواز قبل موعد السفر بساعات.

وفيما يتعلق بالتعاون بين قطاع المنافذ الجوية وشركات الطيران في تبادل بيانات المسافرين وتحسين جودة حياة المتعاملين، أكد اللواء الشنقيطي أن التعاون مع الشريك الإستراتيجي يعد أساس نجاح المبادرات والمشاريع المشتركة، من بينها مبادرة السفر السلس في مطار دبي، والتي تعتبر الأولى من نوعها في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بالاعتماد على البيانات البيومترية للتعرف على المسافر عبر جميع نقاط التواصل بالمطار.

وأوضح أنه يتم تبادل البيانات البيومترية بشكل يسهم في تحسين التجربة العامة للمسافرين من خلال تقليل التعقيدات وتسريع العمليات، مما يعزز من جودة حياتهم وراحتهم خلال رحلة السفر.