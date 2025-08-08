320 مليون درهم إيرادات "باركين" في الربع الثاني

حققت شركة باركين ش.م.ع، أكبر مزود لخدمات مواقف السيارات العامة المدفوعة في دبي، إيرادات إجمالية قياسية بلغت 320 مليون درهم في الربع الثاني من هذا العام، بزيادة قدرها 56% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
أعلنت شركة باركين أن أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ارتفعت بنسبة 41% إلى 189.3 مليون درهم، في حين ارتفع صافي الربح إلى 56% مقارنة بالربع الثاني من عام 2024.
وقال المهندس محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لشركة باركين: "يؤكد الأداء القياسي الذي حققته باركين في الربع الثاني من العام طموحنا لإعادة تعريف التنقل الحضري في دبي من خلال حلول مواقف ذكية وفعالة وموجهة للعملاء".
وأضاف أن النمو القوي في إيرادات الشركة كان مدفوعًا بالنجاح في طرح "تعريفة مواقف السيارات المتغيرة، وزيادة مبيعات البطاقات الموسمية، وتحسين التنفيذ".
بحلول نهاية الربع الثاني، تمكنت باركين من إدارة 211,500 موقف سيارة، بزيادة قدرها 6% مقارنةً بـ 200,400 موقف في الربع الثاني من عام 2024. وزادت مواقف السيارات العامة بمقدار 11,700 موقف لتصل إلى 188,700 موقف (بزيادة قدرها 7%)، وذلك بعد إضافة 7,800 موقف على الشارع في المنطقة ج، و3,800 موقف خارج الشارع في المنطقة د. وبين نهاية عام 2024 والربع الثاني من عام 2025، بلغ إجمالي عدد مواقف السيارات العامة الجديدة 4,700 موقف.
أدى تطبيق تعرفة مواقف السيارات المتغيرة في دبي في أبريل 2025 إلى إعادة تصنيف المواقف العامة إلى مواقف عادية (109,000 موقف) ومواقف مميزة (79,700 موقف). وتُطبق تعرفة 25 درهمًا إماراتيًا للساعة فقط خلال الفعاليات الكبرى.
في غضون ذلك، انخفضت سعة مواقف السيارات المخصصة للمطورين بشكل طفيف إلى 19,600 موقف بسبب الإغلاق التدريجي المخطط له في الصفوح، على الرغم من أن بعض المناطق شهدت إضافات جديدة، لا سيما في المنطقة W التي تم إطلاقها في أبريل. وظلت سعة مواقف السيارات متعددة الطوابق مستقرة عند 3,200 موقف.
ارتفع إجمالي معاملات مواقف السيارات بنسبة 15% على أساس سنوي ليصل إلى 32.9 مليون معاملة. وكانت مواقف السيارات العامة المحرك الرئيسي، حيث ارتفعت معاملات المنطقة "ج" بنسبة 17% لتصل إلى 20 مليون معاملة، بينما ارتفعت معاملات المنطقة "د" بنسبة 7% لتصل إلى 3.3 مليون معاملة.
ارتفعت معاملات مواقف السيارات للمطورين بنسبة 35% على الرغم من انخفاض المساحات المتاحة، بفضل ارتفاع معدلات الاستخدام. وظلت مواقف السيارات متعددة الطوابق مستقرة على أساس سنوي عند 3.2 ألف موقف في الربع الثاني من عام 2025. وبعد نهاية الفترة، أُعيد افتتاح مركز الرقة التجاري متعدد الطوابق، الذي تم تجديده حديثًا، في يوليو 2025، مما أتاح الوصول إلى 440 موقفًا، وهي مجهزة بتقنية متطورة للدخول بدون حواجز أو تذاكر.