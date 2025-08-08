320 مليون درهم إيرادات "باركين" في الربع الثاني

ارتفعت معاملات مواقف السيارات للمطورين بنسبة 35% على الرغم من انخفاض المساحات المتاحة، بفضل ارتفاع معدلات الاستخدام. وظلت مواقف السيارات متعددة الطوابق مستقرة على أساس سنوي عند 3.2 ألف موقف في الربع الثاني من عام 2025. وبعد نهاية الفترة، أُعيد افتتاح مركز الرقة التجاري متعدد الطوابق، الذي تم تجديده حديثًا، في يوليو 2025، مما أتاح الوصول إلى 440 موقفًا، وهي مجهزة بتقنية متطورة للدخول بدون حواجز أو تذاكر.