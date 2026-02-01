النقل

300 لوحة مميزة للمركبات في مزاد علني بدبي 9 فبراير

للمشاركة، يجب على المزايدين تقديم شيك ضمان بقيمة 5000 درهم مستحق الدفع لهيئة الطرق والمواصلات
تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرح 300 لوحة أرقام مميزة للمركبات الخاصة والكلاسيكية، بالإضافة إلى الدراجات النارية، في مزادها الإلكتروني الثاني والثمانين. تتضمن المجموعة تركيبات من رقمين وثلاثة وأربعة وخمسة أرقام، مما يمنح مالكي المركبات فرصة لتأمين لوحات مميزة ولا تُنسى.

سيشمل مزاد لوحات الأرقام أرقامًا تحت الرموز H, I, K, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, و Z، لتلبية احتياجات فئات المركبات الخاصة والكلاسيكية.

يفتح باب التسجيل للمزاد يوم الاثنين (2 فبراير)، ويبدأ المزايدة بعد أسبوع في يوم الاثنين (9 فبراير). سيستمر المزاد الإلكتروني لمدة سبعة أيام فقط، وستخضع جميع المبيعات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمائة. يحق للعملاء الذين لديهم ملف مروري في دبي فقط المشاركة.

كيفية المشاركة في المزاد

للمشاركة، يجب على المزايدين تقديم شيك ضمان بقيمة 5000 درهم إماراتي مستحق الدفع لهيئة الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى رسوم تسجيل غير قابلة للاسترداد بقيمة 120 درهم إماراتي. يمكن إتمام التسجيل في مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول والبرشاء وديرة، أو عبر الإنترنت من خلال موقع هيئة الطرق والمواصلات www.rta.ae باستخدام بطاقة الائتمان.

كيف يمكن للمزايدين الدفع

يتعين على المزايدين الفائزين دفع المبلغ كاملاً في غضون 10 أيام عمل بعد إغلاق المزاد. يمكن إجراء الدفعات في مراكز الخدمة المعتمدة، مع قبول الدفع النقدي للمبالغ التي تصل إلى 50,000 درهم إماراتي وشيك مصرفي أو بطاقة ائتمان للمبالغ التي تتجاوز 50,000 درهم إماراتي. كما تُقبل الدفعات في مراكز إسعاد المتعاملين أو عبر الإنترنت من خلال موقع هيئة الطرق والمواصلات.

