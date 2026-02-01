300 لوحة مميزة للمركبات في مزاد علني بدبي 9 فبراير

يتعين على المزايدين الفائزين دفع المبلغ كاملاً في غضون 10 أيام عمل بعد إغلاق المزاد. يمكن إجراء الدفعات في مراكز الخدمة المعتمدة، مع قبول الدفع النقدي للمبالغ التي تصل إلى 50,000 درهم إماراتي وشيك مصرفي أو بطاقة ائتمان للمبالغ التي تتجاوز 50,000 درهم إماراتي. كما تُقبل الدفعات في مراكز إسعاد المتعاملين أو عبر الإنترنت من خلال موقع هيئة الطرق والمواصلات.