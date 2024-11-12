30% تخفيض للازدحام المروري بدبي مع سياسات العمل المرنة

"وتكشف الإحصائيات أن 80% من هذه الجهات توفر للموظفين خيار العمل عن بعد يومين في الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، يشعر 87% من موظفي حكومة دبي أن ساعات العمل المرنة تتوافق مع احتياجاتهم الشخصية، في حين يتفق 89.4% على أن هذه الساعات تعزز إنتاجيتهم. كما يظهر الاستطلاع أن 80.4% يعتقدون أن إنتاجيتهم أثناء العمل عن بعد تضاهي إنتاجيتهم في المكتب، حيث أفاد 90% بعدم وجود مشاكل في التواصل أو الاتصال مع الزملاء أو المديرين."