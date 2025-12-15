30 ألف مخالفة في الشارقة منذ تطبيق قانون تنظيم المسارات

منذ بدء تطبيق قانون تنظيم استخدام المسارات في إمارة الشارقة في الأول من نوفمبر، سجّلت الشرطة أكثر من 30,000 مخالفة لعدم الالتزام بالمسارات المحددة.
يُحدد القانون مسارات مخصصة لدراجات التوصيل والمركبات الثقيلة والدراجات النارية والحافلات، وقد تم إقراره بهدف تعزيز السلامة على الطرق.
وأسفرت المخالفات المسجلة عن غرامة قدرها 1,500 درهم و12 نقطة سوداء للمركبات الثقيلة غير الملتزمة بالمسارات المخصصة، إضافة إلى غرامة أخرى تبلغ 500 درهم لعدم اتباع الإشارات والقواعد المرورية.
وتستخدم شرطة الشارقة رادارات ذكية وكاميرات حديثة إلى جانب الدوريات المرورية لمراقبة حركة السير وضمان الالتزام بالقانون والحفاظ على السلامة. كما دعت الهيئة جميع مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالمسارات المخصصة واتباع الإرشادات المرورية.