3 أيام مواقف مجانية بالشارقة في عطلة عيد الفطر 2026
أعلنت السلطات أن مستخدمي المواقف العامة في الشارقة سيُعفون من رسوم المواقف في الأيام الأول والثاني والثالث من عيد الفطر 2026.
لا ينطبق هذا الإعفاء على مواقف السيارات الذكية ومناطق المواقف العامة الخاضعة للرسوم طوال الأسبوع وفي العطلات الرسمية، كما هو موضح باللافتات المعلوماتية الزرقاء.
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة عن جاهزيتها لعطلة عيد الفطر من خلال خطة تشغيلية شاملة تهدف إلى ضمان تنقل سلس وميسر عبر خدمات النقل العام في الإمارة.
تتضمن الخطة تشغيل 4,600 رحلة على خطوط النقل بين المدن خلال العطلة، مع تقليل فترات انتظار الحافلات إلى 5 دقائق فقط خلال ساعات الذروة، مما يضمن راحة الركاب ويقلل الازدحام في المحطات.
بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 12 مسارًا للنقل العام، تشغل 1,144 رحلة يوميًا عبر 527 محطة حافلات باستخدام أسطول مكون من 104 حافلات. وكجزء من تعزيز خيارات التنقل، تم تنظيم 8 رحلات بحرية يومية بين إمارتي الشارقة ودبي خلال العطلة، لتلبية احتياجات الركاب وتوفير تجربة سفر سلسة ومريحة.