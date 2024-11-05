3 آلاف درهم غرامة المركبات المهملة في أبوظبي

في إطار حملة "سيارتي النظيفة" التي استمرت خمسة أيام، تمكنت سلطات أبوظبي من رصد المركبات المهجورة وإصدار تحذيرات بشأنها. ويُعَد إهمال المركبة جريمة يعاقب عليها القانون بغرامة قدرها 3000 درهم ومصادرة المركبة.

وقامت بلدية مدينة أبوظبي بتوعية أصحاب المركبات بأهمية عدم إهمال المركبات أو تركها متسخة، والحفاظ على جمال المدينة.

وتهدف الحملة إلى غرس ثقافة المسؤولية الاجتماعية، ورفع الوعي المجتمعي لتجنب السلوكيات والممارسات السلبية.

وبالإضافة إلى إصدار التحذيرات، قام مفتشو البلدية أيضاً بتوعية أصحاب المركبات حول أهمية عدم ترك مركباتهم مهملة أو مغطاة بالغبار، حتى لا تشوه صورة المدينة.

وتضمنت الحملة أيضاً توعية حول تعزيز جمال الأحياء والمناطق السكنية، والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية.