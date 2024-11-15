26 مركبة ودراجة نارية حجزت للضوضاء في الخوانيج
ضبطت شرطة دبي، خلال 24 ساعة، 23 مركبة وثلاث دراجات نارية، تمت إضافة تعديلات غير قانونية عليها، تسببت في إحداث ضوضاء عالية وإزعاج في منطقة الخوانيج، بحسب ما أعلنته السلطات الجمعة.
وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، إن الإدارة حررت 24 مخالفة مرورية بحق المخالفين، وتصل قيمة الغرامة المقررة للإفراج عن المركبة المحجوزة إلى 10 آلاف درهم لكل منهم.
وحذر السائقين من إضافة التعديلات التي تزيد من سرعة المحرك وتسبب الضوضاء والإزعاج وتشكل خطراً على السكان في المناطق السكنية، كما حذرهم من القيادة المتهورة والإهمال بحيث قد تتعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر أو تتأثر السلامة العامة وقد تتسبب في أضرار للطرق.
وحث المجتمع على الإبلاغ عن السلوكيات السلبية عبر خدمة "عين الشرطة" أو "كلنا شرطة" المتوفرة على تطبيق شرطة دبي الذكي أو بالاتصال على الرقم 901. وطلب من الجمهور دعم حملة "طريق آمن للجميع" من خلال تعزيز القيادة المسؤولة والسلامة المرورية.