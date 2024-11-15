26 مركبة ودراجة نارية حجزت للضوضاء في الخوانيج

وحذر السائقين من إضافة التعديلات التي تزيد من سرعة المحرك وتسبب الضوضاء والإزعاج وتشكل خطراً على السكان في المناطق السكنية، كما حذرهم من القيادة المتهورة والإهمال بحيث قد تتعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر أو تتأثر السلامة العامة وقد تتسبب في أضرار للطرق.