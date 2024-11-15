250 مركبة كهربائية جديدة لأسطول تاكسي دبي
أعلنت شركة تاكسي دبي، اليوم الجمعة، عن حصولها على 250 لوحة ترخيص جديدة لأسطول مركبات الأجرة التابعة لها، مشيرة إلى أن اللوحات الجديدة مخصصة للمركبات الكهربائية فقط.
ومن شأن هذه الخطوة أن ترفع إجمالي عدد المركبات الصديقة للبيئة في أسطول سيارات الأجرة التابع للشركة إلى 87%، بما يتماشى مع عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويبلغ إجمالي أسطول مركبات الأجرة التابعة لشركة تاكسي دبي 6210 مركبة، وتتوقع الشركة أن يسهم هذا التوسع في تحقيق إيرادات سنوية إضافية تُقدر بنحو 85 مليون درهم.
وقال منصور رحمة الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي إن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع نطاق خدمات المؤسسة داخل إمارة دبي وعلى مستوى المنطقة، وتعزيز الشراكات مع الشركات المحلية والعالمية الرائدة في قطاع النقل الذكي والمستدام.
وأوضح الفلاسي أن هذا الاستحواذ يزيد أسطولنا ليصل إلى أكثر من 9 آلاف مركبة، تشمل سيارات الأجرة والليموزين والحافلات والدراجات النارية، مما يعزز من مكانة مؤسسة تاكسي دبي كمزود رئيسي لحلول التنقل الشاملة ويسهم في تعزيز نمو الإيرادات وزيادة ربحية الأعمال.