250 مركبة كهربائية جديدة لأسطول تاكسي دبي

وأوضح الفلاسي أن هذا الاستحواذ يزيد أسطولنا ليصل إلى أكثر من 9 آلاف مركبة، تشمل سيارات الأجرة والليموزين والحافلات والدراجات النارية، مما يعزز من مكانة مؤسسة تاكسي دبي كمزود رئيسي لحلول التنقل الشاملة ويسهم في تعزيز نمو الإيرادات وزيادة ربحية الأعمال.