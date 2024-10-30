2.3 مليون رحلة لـ"كريم بايك" بدبي في 2023
احتفلت كل من هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة "كريم"، المنصة الرائدة في تقديم خدمات النقل والتوصيل في المنطقة، بإنجاز جديد لخدمة "كريم بايك"، حيث تخطّى عدد رحلات الدراجات الهوائية 7.35 مليون رحلة منذ انطلاق الخدمة في عام 2020.
وتُعدّ "كريم بايك" أكبر شبكة لمشاركة الدراجات الهوائية في المنطقة، حيث تنتشر محطاتها عبر 197 موقعاً في دبي، مقدّمة حوالي 1800 دراجة للإيجار. وقد شهد عام 2023 وحده إقبالاً كبيراً على هذه الخدمة، حيث قام المستخدمون بأكثر من 2.3 مليون رحلة، بزيادة بنسبة 66.3% مقارنةً بعام 2022. وتُشير هذه الأرقام إلى ازدياد اعتماد سُكّان دبي وزوّارها على الدراجات الهوائية كوسيلة نقل فعّالة، خاصّةً لرحلات الميل الأول والأخير (أي الرحلات القصيرة مثل التنقل من المنزل إلى محطة المترو أو من محطة المترو إلى مكان العمل)، والتي شكّلت 76% من إجمالي الرحلات.
وقد قطع المستخدمون مجتمعين مسافة إجمالية بلغت 28.4 مليون كيلومتر منذ إطلاق الخدمة. وقد سجّلت الخدمة أطول رحلة فردية بلغت 48 كيلومتراً، من الحديقة القرآنية في منطقة الخوانيج إلى ممشى المارينا. وبلغت نسبة رحلات المقيمين 68% من إجمالي الرحلات، في حين بلغت نسبة رحلات السياح 32% من إجمالي الرحلات.
وتُعتبر الدراجات الهوائية خياراً مثالياً للتنقّل المُستدام، حيث تساهم بشكل فعّال في خفض استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ومنذ انطلاق خدمة "كريم بايك" في عام 2020، ساهمت رحلات الدراجات الهوائية في توفير أكثر من 4.32 مليون كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل انبعاثات 1208 سيارة منذ إطلاق الخدمة.
وأكد حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، أن تحقيق هذا العدد الكبير من الرحلات يُجسّد التزام حكومة دبي بتعزيز وسائل النقل المستدامة، وتوفير بيئة مثالية ومُشجّعة لركوب الدراجات الهوائية في جميع أنحاء الإمارة.
وأعرب باسل النحلاوي، المدير التنفيذي لقطاع التنقل في كريم، عن سعادته بهذا الإنجاز، قائلاً: "نحن فخورون بالتزايد المُطّرد في أعداد الأشخاص الذين يختارون التنقّل في دبي باستخدام الدراجات الهوائية. ومن خلال شراكتنا المُثمرة مع هيئة الطرق والمواصلات، تمكّنا من التوسّع في أكثر المناطق حيوية في دبي، سواءً المناطق التجارية أو الأحياء السكنية أو المحلات التجارية. وفي غضون أربع سنوات فقط، نمت خدمة "كريم بايك" لتصبح مبادرة مشاركة الدراجات الرائدة في المنطقة، ونحن ممتنون للدعم الكبير الذي تلقيناه من هيئة الطرق والمواصلات للوصول إلى هذه المرحلة".
تم إطلاق تطبيق "كريم بايك" في عام 2020 بهدف دعم أجندة الاستدامة في دبي وتشجيع أسلوب الحياة النشط، وقد شهد التطبيق توسّعاً ملحوظاً منذ ذلك الحين، حيث وصل إلى أبوظبي والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، مع خطط طموحة للتوسّع في أماكن أخرى في المنطقة.