2.3 مليون رحلة لـ"كريم بايك" بدبي في 2023

وتُعدّ "كريم بايك" أكبر شبكة لمشاركة الدراجات الهوائية في المنطقة، حيث تنتشر محطاتها عبر 197 موقعاً في دبي، مقدّمة حوالي 1800 دراجة للإيجار. وقد شهد عام 2023 وحده إقبالاً كبيراً على هذه الخدمة، حيث قام المستخدمون بأكثر من 2.3 مليون رحلة، بزيادة بنسبة 66.3% مقارنةً بعام 2022. وتُشير هذه الأرقام إلى ازدياد اعتماد سُكّان دبي وزوّارها على الدراجات الهوائية كوسيلة نقل فعّالة، خاصّةً لرحلات الميل الأول والأخير (أي الرحلات القصيرة مثل التنقل من المنزل إلى محطة المترو أو من محطة المترو إلى مكان العمل)، والتي شكّلت 76% من إجمالي الرحلات.