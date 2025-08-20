200 محطة شحن فائق السرعة للمركبات الكهربائية بدبي

في خطوة جديدة نحو دعم خطط التحول إلى النقل المستدام وتعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية، أعلنت شركة "باركن" بالتعاون مع "تشارج آند جو" التابعة لمجموعة "إي آند"، عن إطلاق مشروع يضم 200 محطة شحن فائق السرعة للمركبات الكهربائية في مختلف مناطق إمارة دبي.

وأكدت الشركتان أن الشبكة الجديدة ستسهم في تقليص زمن شحن المركبات الكهربائية إلى أقل من 30 دقيقة، بفضل الاعتماد على أحدث التقنيات والبنية التحتية المتطورة، وبما يتماشى مع رؤية دبي لتعزيز الاستدامة البيئية وتسهيل تنقل السكان والزوار.

مواقع استراتيجية

ستتوزع محطات الشحن في مواقع رئيسية تشمل المجتمعات السكنية عالية الكثافة، والمراكز التجارية الكبرى، والمناطق الترفيهية، بما يضمن سهولة الوصول إليها من قبل مستخدمي المركبات الكهربائية ويواكب النمو المتزايد لهذا القطاع المهم.

انسجام مع توجهات الدولة

وكان أحد الوزراء في دولة الإمارات قد أكد في وقت سابق من هذا العام أن البنية التحتية المستقبلية للشحن ستقوم على محطات الشحن السريع وفائق السرعة فقط، بما يعكس التزام الدولة بالمعايير المتقدمة ودعم التحول الشامل نحو النقل المستدام.

أرقام ودلالات

وبحسب بيانات هيئة كهرباء ومياه دبي، بلغ عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية مع نهاية النصف الأول من عام 2025 نحو 1270 نقطة شحن موزعة على أنحاء الإمارة، موفرة خدماتها لما يزيد على 40,600 مركبة كهربائية، وهو ما يعكس النمو المتسارع لاستخدام هذه المركبات في دبي.

خطوة تعزز مكانة دبي

ويأتي هذا الإعلان تأكيداً على ريادة دبي في الاستثمار بالبنية التحتية المستدامة والحلول الذكية، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية في مجال النقل الأخضر والتقنيات الصديقة للبيئة. وبفضل هذا المشروع، ستشهد الإمارة دفعة جديدة نحو تحقيق رؤيتها في بناء مدينة أكثر استدامة وابتكاراً، تدعم أهداف الإمارات في الحياد الكربوني.