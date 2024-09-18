20 موسيقياً من الإمارات والعالم يحيون مهرجان مترو دبي

وتشمل الآلات الموسيقية هذا العام القانون، والكيبورد، والطبول، والأكورديون، والفلوت، والكمان، والساكسفون، والبيانو، والبالافون، والدربكة، والكيتار، والماريمبا، وغيرها من الآلات الإيقاعية من جميع أنحاء العالم. سيشارك الموسيقيون أيضاً في العزف على الجيتار الكهربائي، والطبول، والطبول اليدوية، وآلات موسيقية منزلية الصنع.