20 موسيقياً من الإمارات والعالم يحيون مهرجان مترو دبي
أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، يوم أمس الثلاثاء، أن مهرجان مترو دبي للموسيقى سيعود إلى خمس محطات مترو رئيسية في سبتمبر.
وستقام النسخة الرابعة من المهرجان في الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر، مع عروض يومية من الساعة 5 مساءً حتى 10 مساءً في خمس محطات مترو رئيسية هي: دبي مول ومول الإمارات وبرجمان والاتحاد ومركز دبي للسلع المتعددة. سيتم توزيع العروض بالتناوب عبر فترة المهرجان لتغطية جميع المحطات.
وستنبض المحطات بالحياة حيث يستمتع الجمهور بعروض يومية يقدمها 20 موسيقياً موهوباً من الإمارات ومن جميع أنحاء العالم. سيعرض الفنانون مواهبهم عبر مجموعة متنوعة من الآلات والأنماط الموسيقية، مما يضيف لمسة فريدة لتجربة التنقل.
المهرجان من تنظيم "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات.
فنانون متنوعون
سيضم المهرجان مزيجاً متنوعاً من الموسيقيين القدامى والجدد، بدءاً من الفنانين الكلاسيكيين إلى فناني الدمج الموسيقي الجدد. سيشاهد الزوار مجموعة من الأساليب الموسيقية، حيث سيعرض المشاركون مهاراتهم على مجموعة متنوعة من الآلات الموسيقية مثل الآلات الوترية وآلات الإيقاع والنفخ وأدوات مبتكرة مصنوعة من أشياء يومية.
آلات موسيقية متنوعة
وتشمل الآلات الموسيقية هذا العام القانون، والكيبورد، والطبول، والأكورديون، والفلوت، والكمان، والساكسفون، والبيانو، والبالافون، والدربكة، والكيتار، والماريمبا، وغيرها من الآلات الإيقاعية من جميع أنحاء العالم. سيشارك الموسيقيون أيضاً في العزف على الجيتار الكهربائي، والطبول، والطبول اليدوية، وآلات موسيقية منزلية الصنع.
عروض متميزة
ستكون العروض مختلفة عن السنوات السابقة، حيث ستقدم شيئاً فريداً لكل جمهور، حتى داخل مقصورات المترو.
وتشمل الفعاليات الرئيسية عرضاً لطفل يبلغ من العمر تسع سنوات على آلة القانون، وعرضاً للبيانو يقدمه صبي إماراتي يبلغ من العمر 14 عاماً يعاني من مرض التوحد، وعرضاً موسيقياً باستخدام آلات موسيقية مصنوعة من مواد معاد تدويرها، وعرضاً لفنان شارع يحتفي بالموسيقى التراثية التقليدية.
سيستمتع الحضور أيضاً بعروض البيتبوكس، وعرض للدمى مع موسيقى حية، وعرض للأنغام من جميع أنحاء العالم.
لإرضاء الصغار، سيقدم المهرجان عرضاً خاصاً بالطبل يشارك فيه الأطفال، بالإضافة إلى عروض طبول مذهلة بتأثيرات ضوئية.