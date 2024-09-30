20 بوابة ذكية لمراقبة المرور وتعزيز الأمن برأس الخيمة

أعلنت شرطة رأس الخيمة، اليوم الاثنين، عن إدخال بوابات ذكية لتنظيم حركة المرور في جميع أنحاء الإمارة.

وسيتم تركيب 20 بوابة عند جميع مداخل ومخارج الإمارة وتعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وتهدف هذه المبادرة، التي تأتي ضمن مشروع منظومة المدينة الآمنة الرقمية، إلى تعزيز أمن الطرق ورصد الحوادث المرورية والحالات الطارئة، بحسب القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشاشات الموجودة على البوابات بإعلام السائقين بتحديثات الطقس وحالة الطرق، مما يساهم في توفير بيئة قيادة أكثر أمانًا.

وقال اللواء علي بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، إن العمل جار على تركيب 20 بوابة ذكية.

وسيتم دمج هذه البوابات مع غرفة العمليات الرئيسية، مما يسمح بمراقبة وتحليل ظروف المرور في الوقت الفعلي. كما ستحتوي البوابات الذكية على كاميرات تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي توفر تقارير فورية عن حوادث المرور.

وتشكل البوابات الذكية جزءاً من مشروع «نظام المدينة الرقمية الآمنة ونظام العبور» في الإمارة.