16 مليون درهم تكلفة تطوير طريق سد مبزرة في العين

يستعد طريق سد مبزرة في العين لتطوير كبير، حيث يتوافد السياح والمقيمون على حد سواء إلى هذا المعلم في أبوظبي. بميزانية تبلغ حوالي 16 مليون درهم، سيوفر إعادة التطوير طريقًا آمنًا ومباشرًا إلى السد.
ستكون سلامة المرور أولوية، ومع ذلك، لن يتم المساس بالتضاريس الجبلية وطبيعة المكان. ويهدف المشروع إلى توفير وصول آمن للزوار مع الحفاظ على المناظر الطبيعية المميزة.
تتوقع دائرة البلديات والنقل في أبوظبي أن يكتمل المشروع بحلول يونيو 2026. وسيشمل ما يلي:
تضم منطقة استراحة للمركبات مع مناطق جبلية
تعزيز الاتصال العام داخل منطقة المبزرة الخضراء
إجراء تحسينات كبيرة على شبكة الطرق
قال المهندس راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين، إن تطوير الطريق يندرج ضمن التزام الدائرة بتعزيز مكانة العين كوجهة غنية بالمعالم الطبيعية والسياحية.
وأفادت دائرة البلديات والنقل بأن تعزيز شبكات النقل المرتبطة بالوجهات الترفيهية يساهم في رفع معايير جودة الحياة بشكل عام.