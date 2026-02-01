16 مليون درهم تكلفة تطوير طريق سد مبزرة في العين

يستعد طريق سد مبزرة في العين لتطوير كبير، حيث يتوافد السياح والمقيمون على حد سواء إلى هذا المعلم في أبوظبي. بميزانية تبلغ حوالي 16 مليون درهم، سيوفر إعادة التطوير طريقًا آمنًا ومباشرًا إلى السد.