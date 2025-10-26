16% ارتفاع أسعار العقارات في دبي

كشفت الدراسة أيضًا أن سهولة الوصول إلى الوجهات الرئيسية في جميع أنحاء الإمارة تتجاوز المتوسطات المسجلة في مدن عالمية مماثلة، بفضل شبكة الطرق في دبي. على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، تم تجنب أكثر من 9.5 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال زيادة الاعتماد على المترو والحافلات العامة، إلى جانب تخفيف الازدحام وتقصير أوقات السفر. وصرحت هيئة الطرق والمواصلات بأن هذا الانخفاض يعادل "قيمة نقدية تبلغ عدة مليارات من الدراهم عند مقارنتها بمعدلات تداول أرصدة الكربون العالمية، وكان له أيضًا تأثير إيجابي مباشر على الصحة العامة من خلال الحد من أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية".