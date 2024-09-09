15 عاماً على نجاح مترو دبي: مسيرة تحول المدينة

في البداية، كان عدد الركاب قليل، حيث تراوحت الأعداد اليومية بين 20 ألفاً و 30 ألف راكب، وهو رقم بعيد كل البعد عن عدد الركاب اليومي الحالي الذي يبلغ نحو 730 ألف راكب.