15% زيادة المعاملات الرقمية ل"نقل عجمان"

أعلنت هيئة النقل في عجمان عن إنجاز 9,563 معاملة رقمية خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، التي شهدت إنجاز 8,294 معاملة مما يعكس تزايد عدد المستفيدين من الخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة، وكذلك زيادة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر ثقافة استخدام النقل العام والترويج للخدمات المقدمة.

وأكدت رشا خلف الشامسي، المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات المساندة أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الخدمات الرقمية لتلبية احتياجات الجمهور، مشيرة إلى أن النصف الأول من عام 2024 شهد نموًا ملحوظًا في عدد الخدمات الرقمية بنسبة 15%، مما يعزز جهود الهيئة في تقديم خدمات رقمية وذكية تلبي توقعات المتعاملين.

وأوضحت الشامسي ان الهيئة توفر خدمات الرقمية متنوعة على موقعها الالكتروني www.ta.gov.ae ، و يمكن للمتعاملين الاستفادة منها ممن خلال التسجيل بالهوية الرقمية و التقديم عليها و من هذه الخدمات خدمة تصاريح النقل البري ، مؤكدة على استمرار الهيئة في تطوير هذه الخدمات لضمان راحة وسعادة المتعاملين.

وأشارت إلى أن جميع الخدمات متوفرة عبر المنصة الرقمية للهيئة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مما يلغي الحاجة إلى زيارة مقر الهيئة شخصياً.