141 محطة انتظار جديدة للحافلات في مواقع رئيسية بدبي

وتم تصنيف محطات الحافلات إلى أربعة مستويات بناءً على الاستخدام اليومي - ملاجئ أساسية للمواقع التي يزيد عدد مستخدميها عن 750 مستخدمًا يوميًا، وملاجئ ثانوية لـ 250 إلى 750 مستخدمًا يوميًا، وملاجئ أساسية لـ 100 إلى 250 مستخدمًا يوميًا، وملاجئ إنزال/استقبال لأقل من 100 مستخدم يوميًا.