141 محطة انتظار جديدة للحافلات في مواقع رئيسية بدبي
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الأحد، عن إنشاء 141 محطة انتظار للحافلات في مواقع رئيسية بالمدينة.
وتعد محطات الحافلات هذه جزءاً من خطة الهيئة لتوفير 762 محطة حافلات في جميع أنحاء المدينة الصاخبة بحلول نهاية عام 2025.
وتخدم الملاجئ التي تم تركيبها حديثًا خطوط حافلات متعددة، حيث تستوعب بعضها أكثر من 10 خطوط لكل ملجأ. وبمجرد اكتمال المشروع، من المتوقع أن تخدم هذه الملاجئ أكثر من 182 مليون راكب سنويًا.
يحتوي المشروع الذي تم إنجازه بنسبة 40% على محطات بتصميمات حديثة وميزات سهلة الاستخدام. كما يراعي التصميم الجديد كود دبي لذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك المساحات المخصصة لمستخدمي الكراسي المتحركة.
متطلبات الاجتماع
تم اختيار مواقع هذه المحطات الجديدة لتلبية احتياجات المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والحيوية. بدأ البناء في المناطق ذات البنية التحتية القائمة لتسريع التقدم وتعظيم عدد المحطات المتاحة لمستخدمي الحافلات.
وبالإضافة إلى المحطات المكيفة، سيتم تركيب مناطق خارجية مظللة ومساحات إعلانية وشاشات معلومات لعرض خرائط شبكة الحافلات وجداول المواعيد وأوقات التوقف وغيرها من المعلومات والخدمات الأساسية للركاب.
وتم تصنيف محطات الحافلات إلى أربعة مستويات بناءً على الاستخدام اليومي - ملاجئ أساسية للمواقع التي يزيد عدد مستخدميها عن 750 مستخدمًا يوميًا، وملاجئ ثانوية لـ 250 إلى 750 مستخدمًا يوميًا، وملاجئ أساسية لـ 100 إلى 250 مستخدمًا يوميًا، وملاجئ إنزال/استقبال لأقل من 100 مستخدم يوميًا.