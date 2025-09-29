14 مليون درهم بيع لوحة أرقام دبي الفاخرة"BB 88"

استقطب أحدث مزاد علني في دبي لأرقام السيارات المميزة، مرة أخرى، مشترين كباراً، محققاً إيرادات إجمالية بلغت 97.95 مليون درهم.
شهدت الدورة 119 من المزاد العلني الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في فندق جراند حياة دبي، السبت 27 سبتمبر، منافسة شرسة على 90 لوحة مميزة ضمن فئات متعددة.
كانت اللوحة BB 88 الأبرز في تلك الليلة، حيث بيعت بسعر مذهل بلغ 14 مليون درهم. ومن بين اللوحات الأخرى الأكثر مبيعًا، اللوحة Y 31 بسعر 6.27 مليون درهم، واللوحة M 78 BB 777 بسعر 6 ملايين درهم.
تنافس هواة جمع السيارات وهواة جمعها على 90 لوحة أرقام مميزة، تحمل رموزًا AA، BB، K، L، M، N، P، Q، T، U، V، W، X، Y، وZ. ويعتبر العديد من المشترين هذه اللوحات رمزًا للمكانة الاجتماعية، حيث تحمل تركيباتها الفريدة غالبًا أهمية شخصية أو ثقافية.
يخضع بيع اللوحات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. للمشاركة، يُشترط دفع وديعة تأمين مستردة قدرها 25,000 درهم إماراتي، ورسوم تسجيل قدرها 120 درهمًا إماراتيًا. يمكن للمشترين التسجيل عبر الإنترنت أو من خلال مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في أم رمول، وديرة، والبرشاء، مع إمكانية الدفع بالشيكات أو بطاقات الائتمان.
لقد أصبح شكل المزاد العلني - الذي يتم تقديمه شخصيًا وعبر الإنترنت - سمة منتظمة في دبي، حيث يجذب باستمرار اهتمامًا قويًا من السكان الذين يرون اللوحات المميزة على أنها أكثر من مجرد أرقام، ولكن كاستثمارات ورموز للمكانة المرموقة.