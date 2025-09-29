14 مليون درهم بيع لوحة أرقام دبي الفاخرة"BB 88"

تنافس هواة جمع السيارات وهواة جمعها على 90 لوحة أرقام مميزة، تحمل رموزًا AA، BB، K، L، M، N، P، Q، T، U، V، W، X، Y، وZ. ويعتبر العديد من المشترين هذه اللوحات رمزًا للمكانة الاجتماعية، حيث تحمل تركيباتها الفريدة غالبًا أهمية شخصية أو ثقافية.