1.3 مليار درهم لتطوير دوار المركز التجاري.. وافتتاح جسرين يناير المقبل

يمكن لسائقي السيارات في دبي الذين ينتظرون تخفيف الازدحام أن يتطلعوا إلى افتتاح المرحلة الأولى من أعمال تطوير دوار المركز التجاري العالمي في وقت مبكر من يناير 2026.

وسيخدم الجسران حركة المرور القادمة من شارع 2 ديسمبر باتجاه شارعي المجلس والشيخ راشد، مع وصول مشروع التحسين إلى نسبة إنجاز 40% حالياً.

يربط الدوار الأيقوني شارع الشيخ زايد بخمسة شوارع رئيسية حيوية: شارع الشيخ خليفة بن زايد، وشارع الشيخ راشد، وشارع 2 ديسمبر، وشارع قصر زعبيل، وشارع المجلس.

استعرض سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، سير العمل في المشروع. وإليك ما سيبدو عليه الجدول الزمني:

مارس 2026: من المقرر افتتاح الجسر الذي يربط شارع الشيخ زايد بشارع الشيخ خليفة بن زايد.

أكتوبر 2026: افتتاح جسرين إضافيين يخدمان حركة المرور القادمة من شارعي الشيخ راشد والمجلس باتجاه شارع 2 ديسمبر.

من المقرر تحويل دوار مركز دبي التجاري العالمي الأيقوني إلى تقاطع على مستوى سطح الأرض لتحسين حركة المرور، وسيتم بناء خمسة جسور تمتد على مسافة 5,000 متر.

عند الانتهاء، سيضاعف المشروع سعة التقاطع، ويقلل متوسط فترات التأخير من 12 دقيقة إلى 90 ثانية فقط، ويقلل زمن الرحلة من شارع الشيخ زايد إلى شارع الشيخ خليفة بن زايد من ست دقائق إلى دقيقة واحدة.

كما اطلع سمو الشيخ حمدان، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على مشروع تطوير شارع المستقبل.

مشروع شارع المستقبل

من المقرر الانتهاء من المشروع في عام 2027، وسيعمل على توسيع الشارع من ثلاثة إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، مما سيعزز طاقته الاستيعابية من 6,600 إلى 8,800 مركبة في الساعة، مع تقليل زمن الرحلة من 13 دقيقة إلى ست دقائق فقط.

يمتد المشروع من تقاطع شارع قصر زعبيل إلى شارع المركز المالي، ويتضمن بناء ثلاثة أنفاق يبلغ مجموع أطوالها 1,100 متر عند تقاطع شارع المستقبل وشارع المركز التجاري، بالإضافة إلى جسر بطول 400 متر بمسارين يخدم حركة المرور من مركز دبي التجاري العالمي باتجاه تقاطع شارع قصر زعبيل وشارع المستقبل.

كما يشمل توسيع شارع المستقبل من تقاطعه مع شارع المركز المالي إلى شارع قصر زعبيل على مسافة 3,500 متر، بزيادة عدد المسارات من ثلاثة إلى أربعة في كل اتجاه.

ويتميز المشروع أيضاً بتوصيلات حرة لتعزيز انسيابية الحركة المرورية عند تقاطعات شارع المستقبل مع شارعي المعارض والمركز التجاري، وبناء جسر للمشاة على شارع الصكوك، وتطوير التقاطعات القائمة على طول المسار.

كفاءة البنية التحتية

يشتمل هذان المشروعان معاً على إنشاء سبعة جسور وثلاثة أنفاق تمتد على مسافة 6,500 متر، بتكلفة تبلغ 1.3 مليار درهم.

ومن المتوقع أن تخدم هذه المشاريع سبع مناطق سكنية وتنموية رئيسية — بما في ذلك مركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، وأبراج الإمارات، ومتحف المستقبل، ووسط مدينة دبي — وأن يستفيد منها أكثر من مليون مقيم وزائر وتقليل زمن الرحلة بنسبة 75%.

وقال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين التنفيذيين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA)، إن شبكة الطرق والمواصلات في دبي تمتد على مساحة تزيد عن 25,000 كيلومتر مساري وتخدم أكثر من 3.5 مليون مركبة يومياً.

وأضاف أن الهيئة تنشئ ما معدله 829 كيلومتراً مسارياً من الطرق سنوياً، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي البالغ حوالي 400 كيلومتر مساري. وتبلغ الكفاءة التكلفة لكل كيلومتر في بناء الطرق السريعة وخطوط المترو ما بين 1.5 إلى 2.5 مرة أكبر من المدن الكبرى مثل موسكو وشنجن وميلانو.

كما ساهمت مشاريع الطرق والمواصلات في زيادة قيم العقارات بنسبة تتراوح بين 6% و 16%. وتخطط هيئة الطرق والمواصلات لتنفيذ 72 مشروعاً جديداً بين عامي 2025 و 2027، بما في ذلك تلك التي تخدم مناطق التنمية الرئيسية، بتكلفة تقدر بـ 35 مليار درهم.