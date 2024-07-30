12.8 مليون مستخدم لمركبات أجرة عجمان

أعلنت هيئة النقل في عجمان، اليوم، أن عدد مستخدمي مركبات الأجرة للنصف الأول من عام 2024 بلغ 12,803,216 مستخدماً، وبعدد رحلات 6,401,608 رحلة، مقارنة بـ 10,396,592مستخدماً، ونحو 5,189,296 رحلة في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 23% في كل من المستخدمين وعدد الرحلات.

وأكد المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص بهيئة النقل-عجمان، أن مركبات الأجرة تعتبر حجر الأساس في منظومة النقل بالإمارة، وأن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً في تقديم خدمات نقل متميزة وعالية الجودة للمستخدمين.