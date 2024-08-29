111 مليون رحلة متوقعة عبر بوابتي"سالك"الجديدتين
ستمثل بوابة سالك عند معبر الخليج التجاري أحد أكثر البوابات ازدحاماً في دبي، لتتساوى تقريباً مع بوابات البرشاء أو الصفا، بوابات تحصيل تعرفة المرور الأكثر ازدحاماً في الإمارة.
أوضح ماجد إبراهيم، المدير المالي لشركة سالك: 'وفقاً لتقديراتنا، فإن حركة المرور عند معبر الخليج التجاري ستكون مشابهة لحركة بوابتي الصفا أو البرشاء، وهما من المساهمين الرئيسيين في إيرادات سالك، وقد أكدت دراسة المرور ذلك أيضاً، وستكون حركة المرور في منطقة الصفا الجنوب مشابهة لحركة بوابتي الممزر الشمالية والجنوبية'.
ومن المتوقع تشغيل بوابتي التعرفة الجديدتين في الخليج التجاري والصفا الجنوبي بحلول نهاية نوفمبر 2024، مما يرفع إجمالي عدد بوابات التعرفة في دبي إلى 10.
وتعد بوابتا البرشاء والصفا الأكثر ازدحاماً بين بوابات سالك الثمانية في دبي، حيث تساهمان بنسبة 20.7% و 19.0% من إجمالي الرحلات المدرة للدخل في الربع الأول من عام 2024. وشكلت بوابتا الممزر الشمالية والممزر الجنوبية 9.0% و 6.8% من إجمالي الإيرادات.
ويعد الخليج التجاري شرياناَ رئيسياً حيث يستخدم الكثير من سائقي السيارات القادمين من الشارقة والنهدة والقصيص هذا الجسر للوصول إلى طريق الخيل، وهو أحد أكثر الطرق ازدحاماً في الإمارة.
وفي حديثه يوم الأربعاء خلال مؤتمر المستثمرين عبر الهاتف، أشار إبراهيم إلى أن الربع الرابع هو الأكثر ازدحاماً من حيث حركة الرحلات البرية، يليه الربع الأول ثم الربعين الثاني والثالث. وقال: "عند رصد أداء سالك، يجب النظر إلى العام بأكمله حيث يتم تعويض كل ربع بالربع الآخر".
وافق مجلس إدارة سالك يوم الأربعاء على تقييم بوابتي الخليج التجاري والصفا الجنوبية بقيمة 2.734 مليار درهم، حيث بلغت قيمة بوابة الخليج التجاري 2.265 مليار درهم، وبوابة الصفا الجنوبية 469 مليون درهم.
وتتوقع سالك أن تساهم البوابتان الجديدتان بنحو 111 مليون من الرحلات المدرة للدخل في عام 2025.