111 مليون رحلة متوقعة عبر بوابتي"سالك"الجديدتين

وفي حديثه يوم الأربعاء خلال مؤتمر المستثمرين عبر الهاتف، أشار إبراهيم إلى أن الربع الرابع هو الأكثر ازدحاماً من حيث حركة الرحلات البرية، يليه الربع الأول ثم الربعين الثاني والثالث. وقال: "عند رصد أداء سالك، يجب النظر إلى العام بأكمله حيث يتم تعويض كل ربع بالربع الآخر".