110 ملايين درهم إيرادات إضافية متوقعة لـ "سالك"مع التسعير المرن

وسيتم تعديل رسوم سالك بحلول نهاية يناير 2025، حيث يمكن لسائقي المركبات الاستمتاع بالمرور مجانًا بين الساعة 1 صباحًا وحتى 6 صباحًا. في أيام الأسبوع، ستكون الرسوم 6 دراهم (زيادة قدرها 2 درهم) خلال ساعات الذروة الصباحية (من 6 صباحًا إلى 10 صباحًا) وساعات الذروة المسائية (من 4 مساءً إلى 8 مساءً). في ساعات غير الذروة - بين 10 صباحًا و4 مساءً، ومن 8 مساءً إلى 1 صباحًا - ستكون الرسوم 4 دراهم (نفس الرسوم الحالية). في أيام الأحد، باستثناء العطلات الرسمية والمناسبات الخاصة والأحداث الكبرى، ستكون الرسوم 4 دراهم طوال اليوم ومجانًا من الساعة 1 صباحًا إلى 6 صباحًا.