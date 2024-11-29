110 ملايين درهم إيرادات إضافية متوقعة لـ "سالك"مع التسعير المرن
أعلنت شركة سالك ش.م.ع، أنها تتوقع تحقيق إيرادات إضافية تتراوح بين 60 مليون درهم و110 ملايين درهم سنوياً، بناءً على التوقعات الأولية، بعد الإعلان عن التسعير المتغير أو المرن على بوابات التعرفة المرورية في دبي والذي سيتم تطبيقه بحلول نهاية يناير 2025.
وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات، الخميس، أنها ستطبق نظامي التسعيرة المتغيرة لرسوم المرور (سالك) وتعرفة مواقف السيارات المتغيرة العام المقبل، وذلك ضمن "الاستراتيجية الشاملة لتعزيز انسياب الحركة المرورية في المدينة".
وفي تصريح له، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: "أشارت الدراسات التي أجرتها هيئة الطرق والمواصلات بوضوح إلى الحاجة إلى تطبيق تسعير متغير على شبكة الطرق ذات الرسوم في دبي. ومن المتوقع أن تؤدي التعليمات التي تلقتها شركة سالك اليوم إلى تحسين تجربة السفر لمستخدمي الطرق في دبي".
وسيتم تعديل رسوم سالك بحلول نهاية يناير 2025، حيث يمكن لسائقي المركبات الاستمتاع بالمرور مجانًا بين الساعة 1 صباحًا وحتى 6 صباحًا. في أيام الأسبوع، ستكون الرسوم 6 دراهم (زيادة قدرها 2 درهم) خلال ساعات الذروة الصباحية (من 6 صباحًا إلى 10 صباحًا) وساعات الذروة المسائية (من 4 مساءً إلى 8 مساءً). في ساعات غير الذروة - بين 10 صباحًا و4 مساءً، ومن 8 مساءً إلى 1 صباحًا - ستكون الرسوم 4 دراهم (نفس الرسوم الحالية). في أيام الأحد، باستثناء العطلات الرسمية والمناسبات الخاصة والأحداث الكبرى، ستكون الرسوم 4 دراهم طوال اليوم ومجانًا من الساعة 1 صباحًا إلى 6 صباحًا.
وستبلغ رسوم المواقف الجديدة بحلول نهاية مارس 2025 ستة دراهم للساعة للمواقف المميزة، وأربعة دراهم للساعة للمواقف العامة الأخرى المدفوعة خلال ساعات الذروة الصباحية (من 8 صباحًا إلى 10 صباحًا) وساعات الذروة المسائية (من 4 مساءً إلى 8 مساءً). وستظل التعرفة دون تغيير خلال ساعات الذروة - من 10 صباحًا إلى 4 مساءً، ومن 8 مساءً إلى 10 مساءً. وستكون مواقف السيارات مجانية ليلاً، ومن 10 مساءً إلى 8 صباحًا، وطوال اليوم أيام الأحد والعطلات الرسمية. كما ستكون هناك سياسة جديدة لتسعير الازدحام سيتم تقديمها حول مركز دبي التجاري العالمي (DWTC) خلال الفعاليات الكبرى في فبراير 2025.
وقال سائقو السيارات إنهم سيجرون تعديلات على تنقلاتهم اليومية للتكيف مع التعريفات الجديدة التي سيتم تطبيقها العام المقبل. ولم تتغير رسوم سالك منذ تطبيقها في عام 2007.