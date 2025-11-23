1000 موقف سيارات جديد في أبوظبي بدرهمين للساعة

أعلنت شركة "كيو موبيليتي" خلال عطلة نهاية الأسبوع عن تفعيل أكثر من 1000 موقف سيارات في "رحيل سيتي" (ICAD 5)، وهو مركز متكامل للسيارات في أبوظبي.

يُطبق رسم بقيمة 2 درهم للساعة على المواقف العادية، ويمكن للمستخدمين دفع الرسوم عبر تطبيقات "تم" و"درب"، الرسائل النصية، أو أجهزة دفع مواقف متوفرة في الموقع.

يأتي تفعيل هذه المواقف — التي يبلغ عددها 1,266 موقفاً — كجزء من اتفاقية التعاون الموقعة بين "كيو موبيليتي" ومناطق خليفة الاقتصادية في أبوظبي (كيزاد).

وذكرت "كيو موبيليتي" أن هذه المبادرة تهدف إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية، وتوفير حلول آمنة ومنظمة لمواقف السيارات للزوار، وحماية حقوق مستخدمي الطرق، وضمان سلامة المجتمع، وتقليل الفوضى البصرية، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي لرفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية.