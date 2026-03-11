100 رحلة في 9 أيام: الاتحاد للقطارات تحافظ على إمدادات البضائع في الإمارات وسط الصراع

ضمنت خدمات الشحن لشركة الاتحاد للقطارات’ حركة البضائع دون انقطاع في جميع أنحاء البلاد خلال فترة عانت فيها سلسلة التوريد في المنطقة بسبب الصراع المستمر.
على مدى الأيام التسعة الماضية، قامت الاتحاد للقطارات للشحن، وهي شركة تابعة للاتحاد للقطارات، بتشغيل أكثر من 100 رحلة قطار شحن، ونقلت أكثر من 459,000 طن من البضائع و 7,900 حاوية عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة’.
“تم بناء شبكة السكك الحديدية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة’ لتعزيز مرونة وموثوقية نظام اللوجستيات وسلسلة التوريد في البلاد،” قال عمر السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات للشحن.
تواصل الشبكة توفير اتصال موثوق به بين المناطق الصناعية الرئيسية والموانئ ومراكز الخدمات اللوجستية، مما يدعم مرونة سلاسل التوريد الوطنية.
لتعزيز مرونة الشبكة، تم تفعيل ممرات سكك حديدية إضافية. وتم إعادة نشر القدرة متعددة الوسائط إلى موانئ الساحل الشرقي ومحطة قطار ميناء الغيل الجاف، بدعم من خمس خدمات قطار إضافية.
في الأسبوع الماضي، قامت الاتحاد للقطارات أيضًا بتشغيل ثلاث خدمات قطار ركاب “بشكل استثنائي” لتسهيل عودة مواطني ومقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة من محطة غويفات في منطقة الظفرة إلى محطة الفاية في مدينة أبوظبي.
وفقًا لبيان صادر عن الاتحاد للقطارات يوم الأربعاء، تظل عمليات الشبكة متوافقة تمامًا مع بروتوكولات السلامة والتشغيل. وتواصل الشركة التنسيق الوثيق مع السلطات المعنية ومراقبة التطورات الإقليمية.
منذ إطلاق عمليات الشحن التجارية، أصبحت السكك الحديدية الوطنية جزءًا رئيسيًا من البنية التحتية اللوجستية لدولة الإمارات العربية المتحدة’. إنها توفر للشركات وسيلة نقل موثوقة وآمنة ومستدامة تعمل على تحسين كفاءة ومرونة سلسلة التوريد.
“اليوم، تواصل الاتحاد للقطارات للشحن لعب دور مهم في الحفاظ على حركة البضائع في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يضمن قدرة الشركات على الاعتماد على اتصال نقل آمن وفعال وموثوق به،” قال عمر. “تظل فرقنا معبأة بالكامل ومتوافقة بشكل وثيق مع السلطات الوطنية لضمان استمرارية خدمات الشحن التي تدعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.”
تواصل الاتحاد للقطارات للشحن العمل عن كثب مع العملاء والشركاء في قطاع الخدمات اللوجستية لضمان استمرارية الخدمة وستقدم تحديثات تشغيلية حسب الحاجة.
في العام الماضي، أكملت الشبكة تحويل أول محطة شحن لها إلى الطاقة الشمسية - وهي خطوة قالت الشركة إنها قد تمهد الطريق للمحطات المستقبلية.