100%سيارات الأجرة بعجمان صديقة للبيئة

أصبحت مركبات الأجرة في عجمان صديقة للبيئة بنسبة 100%، حيث تضم 2274 مركبة صديقة للبيئة نفذت أكثر من 8.5 مليون رحلة. تتنوع هذه المركبات بين تلك التي تعمل بالغاز، والمركبات الكهربائية، والمركبات الهجينة، مما يعكس التزام عجمان بالاستدامة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تقليل استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات الكربونية، مما يسهم في تحسين جودة الهواء وحماية البيئة.