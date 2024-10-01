100%سيارات الأجرة بعجمان صديقة للبيئة
أصبحت مركبات الأجرة في عجمان صديقة للبيئة بنسبة 100%، حيث تضم 2274 مركبة صديقة للبيئة نفذت أكثر من 8.5 مليون رحلة. تتنوع هذه المركبات بين تلك التي تعمل بالغاز، والمركبات الكهربائية، والمركبات الهجينة، مما يعكس التزام عجمان بالاستدامة.
وتهدف هذه المبادرة إلى تقليل استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات الكربونية، مما يسهم في تحسين جودة الهواء وحماية البيئة.
ويأتي هذا الإنجاز الهام لهيئة النقل في إطار التزامها بالاستدامة والحفاظ على البيئة.
وقال عمر محمد لوتاه، مدير عام هيئة النقل في عجمان، إن الجهود المتواصلة والخطط المدروسة قد ساهمت في تحقيق هذا الهدف قبل الموعد المحدد. وأضاف أن الهيئة قدمت جميع أشكال الدعم لشركات سيارات الأجرة لتشجيعها على الانضمام إلى هذه المبادرة، مما يعكس التزام عجمان بالاستدامة وتحسين جودة خدمات النقل في الإمارة.
وكانت الهيئة سباقة في استخدام التقنيات الحديثة الصديقة للبيئة، عندما دخلت المركبات الهجينة سوق سيارات الأجرة في الإمارة عام 2015، كما تم دعم شركات سيارات الأجرة وتشجيعها على استخدام المركبات الصديقة للبيئة.
وفي عام 2022، عززت هيئة النقل أسطول مركبات الأجرة في الإمارة بمركبات كهربائية أثبتت جدارتها في سوق النقل.
ويتماشى اهتمام عجمان بخفض الانبعاثات الكربونية مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستدامة.
في السنوات الأخيرة، تم التركيز بشكل متزايد على المركبات الصديقة للبيئة كجزء من استراتيجية النقل الوطنية، مما يعكس الرؤية الشاملة لدولة الإمارات لتحسين جودة الحياة مع تقليل التأثير البيئي. كما يبرز هذا النهج تفاني القيادة الحكيمة في بناء مجتمع مستدام للأجيال القادمة، مع السعي لتحقيق توازن بين التطور الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
وأوضح لوتاه أن التوجه نحو المركبات الكهربائية وذاتية القيادة يعد خطوة مهمة نحو الريادة في مجال النقل والمواصلات في المنطقة، ما يجعلها نموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة.
مدخلات من WAM