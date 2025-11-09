10% نسبة الإنجاز في خط مترو دبي الأزرق خلال 5 أشهر

قال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين التنفيذيين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، إن هذا الإنجاز تحقق بعد خمسة أشهر من حفل وضع حجر الأساس في يونيو 2025. أكثر من 500 مهندس وخبير، إلى جانب 3,000 عامل، يعملون حاليًا في 12 موقعًا لتسريع التقدم وتقديم خدمة عالمية تربط المناطق السكنية والأكاديمية والاقتصادية والسياحية الرئيسية في دبي.