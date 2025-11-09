10% نسبة الإنجاز في خط مترو دبي الأزرق خلال 5 أشهر

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات اليوم الأحد أن العمل في خط مترو دبي الأزرق قد اكتمل بنسبة 10 في المائة خلال خمسة أشهر ومن المقرر أن يصل إلى 30 في المائة بحلول نهاية العام المقبل.
ذكرت الهيئة أن 3,000 عامل تم نشرهم في 12 موقعًا لإكمال المشروع بحلول 9/9/2029، لخدمة المناطق السكنية والصناعية والاقتصادية في مختلف المجتمعات.
قال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين التنفيذيين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، إن هذا الإنجاز تحقق بعد خمسة أشهر من حفل وضع حجر الأساس في يونيو 2025. أكثر من 500 مهندس وخبير، إلى جانب 3,000 عامل، يعملون حاليًا في 12 موقعًا لتسريع التقدم وتقديم خدمة عالمية تربط المناطق السكنية والأكاديمية والاقتصادية والسياحية الرئيسية في دبي.
خط مترو دبي الأزرق هو مشروع بطول 30 كم يضم 14 محطة.