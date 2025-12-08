10 تغييرات مرورية على طرق الإمارات 2026

مع دخول الناس حول العالم العام الجديد بأهداف جديدة تماماً، يعيش سكان الإمارات تجربة مماثلة، مع لمسة إضافية من قوانين وتغييرات المرور التي ستملي رحلاتهم على الطرقات طوال عام 2026.

ومع بداية عام 2025 التي شهدت تحولات كبيرة مثل رسوم سالك المتغيرة و رسوم مواقف السيارات، إلى جانب تزايد الازدحام المروري، من المتوقع أن تجلب التغييرات التي تم إدخالها في النصف الثاني راحة في العام الجديد من خلال مسارات مخصصة وحظر على مركبات معينة.

لا تخدم اللوائح الجديدة سائق السيارة العادي الذي يسير في شارع الشيخ زايد في صباح مزدحم فحسب، بل تخدم أيضاً شرائح أخرى من مجتمع الإمارات – فقد ظهرت علامات مواقف سيارات جديدة تمنح الأولوية للمصلين حول المساجد في دبي؛ ولم يعد مسموحاً للأطفال دون سن 15 عاماً الذين يسافرون بالحافلة أو السيارة بمغادرة أو الوصول إلى المدرسة دون شخص بالغ في أبوظبي، وتم بناء العديد من محطات تبديل البطاريات للدراجات الكهربائية في مواقع استراتيجية في دبي.

بالإضافة إلى المبادرات القائمة، وضعت الدولة أيضاً خططاً لمشاريع من المتوقع أن تخفف من تفاقم الوضع المروري. ويشمل ذلك إنشاء طريق سريع اتحادي رابع يمتد لمسافة 120 كم بـ 12 مساراً إلى جانب توسيع الطرق السريعة الثلاثة الحالية.

على مدار العامين المقبلين، ستشهد دبي أيضاً تشييد خمسة مبانٍ لمواقف السيارات متعددة الطوابق في بعض المناطق التجارية الأكثر ازدحاماً في المدينة مثل السوق الكبير في بر دبي، والسبخة، والرقة، وداون تاون دبي، وديرة.

إليك ملخص لأبرز 10 تغييرات سترافق السائقين والمقيمين في العام الجديد:

1. نظام "درب" لرسوم المرور في أبوظبي

اعتباراً من 1 سبتمبر 2025، قامت أبوظبي بتعديل مواقيت رسوم المرور، المعروفة أيضاً باسم "درب". يفرض المشغل الآن تعريفة مسائية من الساعة 3 مساءً حتى 7 مساءً طوال أيام الاثنين إلى السبت، مقارنة بـ 5 مساءً - 7 مساءً سابقاً.

تظل ساعات الرسوم في الصباح كما هي. وستظل التعرفة مجانية أيام الأحد والعطلات الرسمية.

بالإضافة إلى مراجعة الجدول الزمني، تمت إزالة الحد الأقصى اليومي والشهري للرسوم من قبل مركز النقل المتكامل. وستستمر سياسات الإعفاء الحالية للمجموعات المؤهلة، بما في ذلك أصحاب الهمم، والأسر ذات الدخل المنخفض، وكبار السن، والمتقاعدين.

تهدف هذه التغييرات إلى زيادة انسياب حركة المرور وتقليل الازدحام خلال ساعات الذروة.

2. نظام جديد لحدود السرعة المتغيرة في أبوظبي

اتبع سائقو السيارات على طريق الشيخ زايد بن سلطان في أبوظبي نظاماً جديداً لحدود السرعة المتغيرة منذ 27 أكتوبر من هذا العام. تم تقديم المبادرة لتعزيز السلامة على الطرق وتحسين انسياب حركة المرور عن طريق تعديل حدود السرعة بناءً على ظروف الوقت الفعلي.

يستخدم النظام الأحدث إشارات إلكترونية لضبط حدود السرعة بناءً على ظروف الطريق في الوقت الفعلي مثل الازدحام أو الحوادث أو مناطق العمل أو الطقس. وهي متصلة بنظام تحكم مركزي يتلقى البيانات من أجهزة الاستشعار أو كاميرات المرور.

3. حظر الدراجات النارية لتوصيل الطلبات من مسارات دبي السريعة

تم منع سائقي دراجات التوصيل من استخدام المسارات عالية السرعة في دبي منذ 1 نوفمبر 2025، لضمان سلامتهم وسلامة السائقين الآخرين على الطرق.

تحظر القواعد على دراجات التوصيل استخدام المسارين الأيسرين على الطرق الأوسع ذات الخمسة مسارات أو أكثر، والمسار الأقصى يساراً على الطرق ذات الثلاثة أو الأربعة مسارات. أما على الطرق ذات المسارين أو الأصغر، فيمكن للسائقين استخدام أي من الجانبين بحرية.

ظهرت إشارات بالفعل في جميع أنحاء المدينة على لوحات الإشارة التوجيهية تظهر المسارات المخصصة للدراجات النارية، والتي تعد من أكثر وسائل النقل عرضة للحوادث المميتة، نظراً لغياب الهياكل الواقية وزيادة مخاطر فقدان السيطرة عند السرعات العالية.

4. مسارات مخصصة للمركبات في الشارقة

انضمت الشارقة إلى الإمارات الأخرى في إدخال مسارات مخصصة للدراجات النارية والمركبات الثقيلة والحافلات اعتباراً من 1 نوفمبر من هذا العام.

المسار الأقصى يميناً مخصص للمركبات الثقيلة والحافلات. ولا يُسمح لراكبي الدراجات النارية باستخدام المسارات السريعة أقصى اليسار. ويمكنهم القيادة في المسارين الأقصى يميناً على الطرق ذات الأربعة مسارات. وعلى الطرق ذات الثلاثة مسارات، يمكنهم استخدام المسار الأوسط أو الأيمن، والمسار الأيمن فقط على الطرق ذات المسارين، وفقاً للوائح المرور.

في غضون ذلك، تعمل عمليات المراقبة على مدار الساعة باستخدام الرادارات. وكشفت السلطات أيضاً عن نشر أنظمة كاميرات ذكية في شوارع مختلفة لمراقبة حركة المرور لضمان الامتثال للمسارات المحددة وتعليمات المرور.

5. محددات السرعة الذكية في عجمان

في سابقة هي الأولى في الدولة، قامت عجمان بتركيب محددات سرعة ذكية في سيارات الأجرة والليموزين في جميع أنحاء الإمارة. يقوم النظام تلقائياً بضبط سرعة المركبة بناءً على موقعها في الوقت الفعلي، والحد الأقصى للسرعة المسموح به على الطريق.

يهدف المشروع الجديد، بتقنيته الأكثر تقدماً، إلى تنظيم سرعات المركبات والحد من السلوكيات الخطرة على الطرق.

6. حظر الشاحنات على طرق أبوظبي

تم حظر الشاحنات على طريقين في أبوظبي اعتباراً من 1 ديسمبر 2025. سيتم تحويل هذه المركبات من طريق الشيخ مكتوم بن راشد (E11) وطريق شاطئ الراحة (E10) إلى طريق الفاية – سيح شعيب (E75) والحفر (العدلة).

بالإضافة إلى الحظر الدائم على E10 و E11، ستواجه الشاحنات قيوداً خلال ساعات الذروة على طريق الروضة (E30) في المنطقة الصناعية بمصفح. سيُمنع حركتها بين مجمع الجسور وتقاطع طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية، مع تحويل حركة المرور عبر جسر آيكاد لتقليل التفاعل مع المركبات الخفيفة.

وتهدف هذه الخطوة إلى حماية البنية التحتية، مثل الطرق والجسور، من التآكل الناجم عن وزن الأحمال الثقيلة.

تشهد هذه الطرق بعضاً من أعلى أحجام المرور في أبوظبي، خاصة خلال ساعات الذروة. وغالباً ما تبطئ المركبات الثقيلة انسياب حركة المرور وتزيد من مخاطر الحوادث. وتهدف السلطات من خلال إزالة الشاحنات من هذه الممرات إلى خلق بيئة أكثر أماناً وكفاءة للمسافرين ومستخدمي النقل العام.

7. خطوط مرورية متصلة جديدة

ظهرت خطوط مرورية صلبة جديدة على بعض طرق دبي إلى جانب كاميرات علوية في نوفمبر.

وقد لوحظت "خطوط عدم التجاوز" هذه على طريق الاتحاد، وشارع بغداد، ونفق المطار، و E311، و E611.

خط عدم التجاوز هو خط أبيض متصل يجب ألا يعبره السائقون، سواء للتجاوز أو تبديل المسارات أو الانعطاف. وتعتبر هذه علامات تنظيمية ويؤدي انتهاكها إلى غرامات قدرها 400 درهم.

على الرغم من عدم صدور إعلان رسمي، أبلغ بعض السائقين عن تلقي غرامات بسبب عبور هذه "الخطوط الصارمة" عن طريق الخطأ.

8. تغيير أجرة تاكسي دبي

اعتباراً من نوفمبر فصاعداً، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن أجور جديدة تنطبق على الرحلات المحجوزة عبر التطبيقات الذكية.

بموجب هيكل الأجرة الجديد، تم رفع الحد الأدنى لأجرة التاكسي من 12 درهماً إلى 13 درهماً. كما قدمت الهيئة أسعاراً جديدة لساعات الذروة ورسوم حجز، تختلف حسب يوم الأسبوع.

تم تحديد ساعات الذروة من 8 صباحاً إلى 9:59 صباحاً ومن 4 مساءً إلى 7:59 مساءً من الاثنين إلى الخميس. خلال هذه الأوقات، سيدفع ركاب التاكسي رسماً ثابتاً قدره 5 دراهم عند بدء الرحلة، بغض النظر عن المسافة المقطوعة، بالإضافة إلى رسوم إضافية لساعة الذروة قدرها 7.5 دراهم. خارج ساعات الذروة، تظل رسوم البدء 5 دراهم، مع رسوم إضافية لساعة الذروة قدرها 4 دراهم. من الاثنين إلى الخميس، سيدفع الركاب الليليون رسماً قدره 5.5 دراهم، بالإضافة إلى رسوم إضافية قدرها 4.5 دراهم.

يوم الجمعة، تكون ساعات الذروة من 8 صباحاً إلى 9:59 صباحاً ومن 4 مساءً إلى 9:59 مساءً. وستكون رسوم البدء من 10 مساءً إلى 11:59 مساءً 5.5 دراهم.

تختلف ساعات الذروة وغير الذروة في عطلات نهاية الأسبوع من حيث التوقيت والرسوم. يومي السبت والأحد، تمتد ساعات الذروة من 4 مساءً إلى 9:59 مساءً ومن 10 مساءً إلى 11:59 مساءً. خلال الفترة الأولى، تكون رسوم البدء 5 دراهم، بينما في الفترة الثانية، يدفع الركاب 5.5 دراهم بالإضافة إلى الرسوم الإضافية القياسية لساعة الذروة البالغة 7.5 دراهم.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، خارج ساعات الذروة، تظل رسوم البدء 5 دراهم، مع رسوم إضافية لساعة الذروة قدرها 4 دراهم. سيدفع الركاب الليليون (من منتصف الليل إلى 5:59 صباحاً) رسماً قدره 5.5 دراهم، بالإضافة إلى رسوم إضافية قدرها 4.5 دراهم.

9. الغرامات في مرافق "باركِن" (Parkin)

اعتباراً من أكتوبر فصاعداً، أصبحت شرطة دبي قادرة على تتبع وتحديد المركبات التي لديها غرامات مستحقة أو أوامر حجز بمجرد استخدامها لمرافق "باركِن"، مما يسمح للضباط باتخاذ إجراءات قانونية سريعة.

جاء ذلك بعد شراكة بين شرطة دبي وشركة باركِن (Parkin PJSC) لربط أنظمة إدارة المرور التابعة للشرطة بمنصات المواقف والدفع الذكية لـ "باركِن".

ويساعد هذا أيضاً السلطة في الكشف عن المركبات المطلوبة في قضايا جنائية أو مرورية، مما يدعم جهود الشرطة للحفاظ على سلامة وأمن طرق دبي.

10. مواقف مدفوعة على مدار 24 ساعة قرب المساجد

منذ أغسطس 2025، أصبحت المساجد في جميع أنحاء دبي تعمل بنظام مواقف على مدار 24 ساعة، والذي يشهد تطبيق خدمات المواقف المدفوعة على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، خارج أوقات الصلاة.

يتم توفير المواقف مجاناً للمصلين لمدة ساعة واحدة خلال وقت الصلاة.

تم تصنيف هذه المواقف كمنطقة M (عادية) أو منطقة MP (مميزة). من بين 59 موقعاً، سيكون 41 موقعاً في المنطقة M و 18 موقعاً في المنطقة MP.

المنطقة M هي منطقة مواقف عادية، وتكلف 2 درهم لنصف ساعة و 4 دراهم للساعة. وتبلغ تعريفة المواقف المميزة (MP) 2 درهم لنصف ساعة و 4 دراهم للساعة خلال ساعات غير الذروة. وستكلف MP 3 دراهم لنصف ساعة و 6 دراهم للساعة خلال ساعات الذروة.