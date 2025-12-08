10 تغييرات مرورية رئيسية تدخل 2026 في الإمارات

مع دخول الناس حول العالم العام الجديد بأهداف جديدة تمامًا، يمر سكان الإمارات بتجربة مشابهة، مع لمسة إضافية تمثلها جميع قوانين المرور والتغييرات التي ستحدد رحلاتهم على الطرق طوال عام 2026.
مع بداية عام 2025 الذي شهد تحولات كبيرة مثل رسوم سالك المتغيرة ورسوم الوقوف، إلى جانب ازدياد الازدحام المروري، من المتوقع أن تجلب التغييرات التي أُدخلت في النصف الثاني الارتياح في العام الجديد من خلال المسارات المخصصة وحظر بعض المركبات.
لا تخدم اللوائح الجديدة السائق العادي الذي يقود سيارته على طريق الشيخ زايد صباحًا فحسب، بل أيضًا فئات أخرى من مجتمع الإمارات، فقد ظهرت في دبي لافتات وقوف جديدة تعطي الأولوية للمصلين عند المساجد؛ ولا يُسمح للأطفال دون 15 عامًا بالخروج من المدرسة أو الوصول إليها بالحافلة أو السيارة بدون مرافق بالغ في أبوظبي؛ وقد بُنيت محطات تبديل بطاريات للدراجات الكهربائية في عدة مواقع استراتيجية في دبي.
بالإضافة إلى المبادرات الحالية، وضعت الدولة أيضًا خططًا لمشاريع من المتوقع أن تخفف من الوضع المروري المتزايد. يشمل ذلك بناء طريق سريع اتحادي رابع يمتد على طول 120 كم مع 12 مسارًا بالإضافة إلى توسيع الطرق السريعة الثلاثة الحالية.
على مدى العامين المقبلين، ستشهد دبي أيضًا بناء خمسة مباني مواقف سيارات متعددة الطوابق في بعض المناطق التجارية الأكثر ازدحامًا في المدينة مثل السوق الكبير في بر دبي، السبخة، الرقة، وسط مدينة دبي وديرة.
إليكم ملخصًا لأهم 10 تغييرات سترافق السائقين والسكان في العام الجديد.
اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، قامت أبوظبي بتعديل أوقات الرسوم، والمعروفة أيضًا باسم درب. يقوم المشغل الآن بفرض رسوم المساء من الساعة 3 مساءً حتى 7 مساءً طوال أيام الاثنين إلى السبت، مقارنةً بالوقت السابق من 5 مساءً حتى 7 مساءً.
الساعات القابلة للرسوم في الصباح تبقى كما هي. وستظل الرسوم مجانية أيام الأحد والعطلات الرسمية العامة.
بالإضافة إلى المراجعة في الجدول الزمني، تم إزالة الحدود اليومية والشهرية للرسوم من قبل مركز النقل المتكامل. وستستمر سياسات الإعفاء القائمة للفئات المؤهلة، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، وعائلات الدخل المنخفض، وكبار السن، والمتقاعدين.
تهدف هذه التغييرات إلى زيادة تدفق المرور وتقليل الازدحام خلال ساعات الذروة.
يتبع السائقون في طريق الشيخ زايد بن سلطان في أبوظبي نظام حد سرعة متغير جديد منذ 27 أكتوبر هذا العام. تم إدخال المبادرة لتعزيز سلامة الطرق وتحسين تدفق المرور من خلال تعديل حدود السرعة بناءً على الظروف الفعلية.
يستخدم النظام الأحدث لافتات إلكترونية لتعديل حدود السرعة بناءً على ظروف الطريق الفعلية مثل الازدحام أو الحوادث أو مناطق الأعمال أو الطقس. وهي متصلة بنظام تحكم مركزي يتلقى بيانات من أجهزة استشعار أو كاميرات مرور.
تم منع سائقي التوصيل في دبي من استخدام المسارات السريعة منذ 1 نوفمبر 2025، من أجل ضمان سلامتهم وسلامة سائقي السيارات الآخرين على الطرق.
تحظر القواعد استخدام دراجات التوصيل للمسارين على اليسار في الطرق الأوسع التي تحتوي خمسة مسارات أو أكثر، والمسار الأيسر في تلك التي تحتوي ثلاثة أو أربعة. أما على الطرق ذات مسارين أو أقل، فيُسمح للسائقين باستخدام أي جانب بحرية.
لقد ظهرت بالفعل لافتات في جميع أنحاء المدينة على لوحات الإشارات التوجيهية تشير إلى المسارات المقيدة للدراجات النارية، والتي تعد من أكثر وسائل النقل عرضة للحوادث المميتة، نظرًا لغياب الهياكل الواقية وزيادة خطر فقدان السيطرة عند السرعات العالية.
انضمت الشارقة إلى الإمارات الأخرى في تقديم مسارات مخصصة للدراجات النارية والمركبات الثقيلة والحافلات اعتبارًا من 1 نوفمبر من هذا العام.
يُحجز المسار الأقصى على اليمين للمركبات الثقيلة والحافلات. ولا يُسمح لسائقي الدراجات النارية باستخدام المسارات السريعة الأقصى على اليسار. يمكنهم القيادة في المسارين الأقصى على اليمين في الطرق ذات أربعة مسارات. أما في الطرق ذات ثلاثة مسارات، فيمكنهم استخدام المسار الأوسط أو الأيمن، وفقط المسار الأيمن في الطرق ذات مسارين، وفقًا للوائح المرور.
وفي الوقت نفسه، تجري عمليات مراقبة على مدار الساعة باستخدام الرادارات. كما كشفت السلطات عن نشر أنظمة كاميرات ذكية في شوارع مختلفة لمراقبة المرور لضمان الامتثال للمسارات المخصصة وتعليمات المرور.
لأول مرة في الدولة، قامت عجمان بتركيب محددات سرعة ذكية في سيارات الأجرة والليموزين في جميع أنحاء الإمارة. ويقوم النظام بضبط سرعة المركبة تلقائيًا بناءً على موقعها في الوقت الفعلي وحدود الطريق.
مع التكنولوجيا الأكثر تقدمًا، يهدف المشروع الجديد إلى تنظيم سرعات المركبات وتقليل السلوكيات الخطرة على الطرق.
تم حظر الشاحنات على طريقين في أبوظبي اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025. سيتم تحويل هذه المركبات من طريق الشيخ مكتوم بن راشد (E11) وطريق شاطئ الراحة (E10) إلى طريق الفاية-سيح شعيب (E75) والحفار (العدلة).
بالإضافة إلى الحظر الدائم على إي10 وإي11، ستفرض الشاحنات قيودًا على ساعات الذروة في طريق الروضة (إي30) في منطقة مصفح الصناعية. سيتم منع الحركة بين مجمع الجسور وتقاطع طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي خلال ساعات الصباح والمساء المزدحمة، مع تحويل المرور عبر جسر الإيكاد لتقليل التفاعل مع المركبات الخفيفة.
يهدف الإجراء إلى حماية البنية التحتية، مثل الطرق والجسور، من التآكل الناتج عن وزن الأحمال الثقيلة.
تشهد هذه المسارات بعض أعلى حجم المرور في أبوظبي، خاصة خلال ساعات الذروة. غالبًا ما تبطئ المركبات الثقيلة تدفق المرور وتزيد من مخاطر الحوادث. وبإزالة الشاحنات من هذه الممرات، تهدف السلطات إلى خلق بيئة أكثر أمانًا وكفاءة للمسافرين ومستخدمي النقل العام.
لقد ظهرت مسارات صلبة جديدة على بعض طرق دبي إلى جانب كاميرات علوية في نوفمبر.
تمت ملاحظة هذه 'الخطوط الممنوعة التجاوز' على طريق الاتحاد، شارع بغداد، نفق المطار، E311، وE611.
الخط الممنوع التجاوز هو خط أبيض مستمر يجب على السائقين عدم تجاوزه، سواء للتجاوز، تغيير المسار، أو الانعطاف. تعتبر هذه علامات تنظيمية ويؤدي انتهاكها إلى غرامة قدرها 400 درهم.
على الرغم من عدم صدور إعلان رسمي، أفاد بعض السائقين بتلقيهم غرامات بسبب عبورهم هذه 'الخطوط الصعبة' عن طريق الخطأ.
اعتبارًا من نوفمبر، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن أجور جديدة تنطبق على الرحلات المحجوزة عبر التطبيقات الذكية.
بموجب الهيكل الجديد للأجرة، تم رفع الحد الأدنى لأجرة التاكسي من 12 درهم إلى 13 درهم. كما قدمت الهيئة أسعار جديدة لساعات الذروة ورسوم الحجز، والتي تختلف حسب يوم الأسبوع.
ساعات الذروة محددة من 8 صباحًا إلى 9:59 صباحًا ومن 4 مساءً إلى 7:59 مساءً من الاثنين إلى الخميس. خلال هذه الأوقات، سيدفع ركاب سيارات الأجرة رسوم بدء رحلة ثابتة قدرها 5 دراهم في بداية الرحلة، بغض النظر عن المسافة المقطوعة، إلى جانب رسوم ذروة قدرها 7.5 دراهم. خارج ساعات الذروة، تبقى رسوم البدء 5 دراهم، مع رسوم ذروة قدرها 4 دراهم. من الاثنين إلى الخميس، سيدفع المسافرون ليلاً رسوم بدء قدرها 5.5 دراهم، إلى جانب رسوم إضافية قدرها 4.5 دراهم.
في يوم الجمعة، ساعات الذروة من 8 صباحًا إلى 9:59 صباحًا ومن 4 مساءً إلى 9:59 مساءً. رسوم البدء من 10 مساءً إلى 11:59 مساءً ستكون 5.5 دراهم.
تختلف أوقات ورسوم ساعات الذروة وغير الذروة في عطلة نهاية الأسبوع. في يومي السبت والأحد، تكون ساعات الذروة من 4 مساءً إلى 9:59 مساءً ومن 10 مساءً إلى 11:59 مساءً. خلال الفترة الأولى، تكون الرسوم الثابتة 5 دراهم، بينما في الفترة الثانية، يدفع الركاب 5.5 درهم بالإضافة إلى الرسوم القياسية 7.5 درهم لساعة الذروة.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، خارج ساعات الذروة، تبقى الرسوم الثابتة 5 دراهم، مع رسوم 4 دراهم لساعة الذروة. سيدفع الركاب الليليون (من منتصف الليل إلى 5:59 صباحًا) 5.5 درهم كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى رسوم 4.5 درهم.
منذ أكتوبر، تمكنت شرطة دبي من تتبع وتحديد المركبات التي لديها مخالفات أو أوامر حجز بمجرد استخدامها لمرافق باركين، مما يسمح للضباط باتخاذ إجراءات قانونية سريعة.
جاء ذلك بعد شراكة بين شرطة دبي وباركين بي جي سي لربط أنظمة إدارة المرور الخاصة بالقوة مع منصات باركين الذكية للوقوف والدفع.
يساعد ذلك أيضًا الشرطة في اكتشاف المركبات المطلوبة في قضايا جنائية أو مرورية، مما يدعم جهود الشرطة للحفاظ على أمان وسلامة طرق دبي.
منذ أغسطس 2025، تعمل المساجد في جميع أنحاء دبي بنظام مواقف على مدار 24 ساعة، حيث يتم تنفيذ خدمات المواقف المدفوعة على مدار الساعة، في جميع أيام الأسبوع، خارج أوقات الصلاة.
ويتم توفير المواقف مجانًا للمصلين لمدة ساعة واحدة خلال وقت الصلاة.
تم تخصيص هذه المواقف كمنطقة M (عادية) أو منطقة MP (مميزة). من بين 59 موقعًا، سيتم تحديد 41 في المنطقة M و18 في المنطقة MP.
المنطقة M هي منطقة مواقف عادية، تكلف 2 درهم لنصف ساعة و4 دراهم للساعة. ستكلف تعرفة المواقف المميزة (MP) 2 درهم لنصف ساعة و4 دراهم للساعة خلال ساعات الذروة. ستكلف MP 3 دراهم لنصف ساعة و6 دراهم للساعة خلال ساعات الذروة.