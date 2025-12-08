10 تغييرات مرورية رئيسية تدخل 2026 في الإمارات

ساعات الذروة محددة من 8 صباحًا إلى 9:59 صباحًا ومن 4 مساءً إلى 7:59 مساءً من الاثنين إلى الخميس. خلال هذه الأوقات، سيدفع ركاب سيارات الأجرة رسوم بدء رحلة ثابتة قدرها 5 دراهم في بداية الرحلة، بغض النظر عن المسافة المقطوعة، إلى جانب رسوم ذروة قدرها 7.5 دراهم. خارج ساعات الذروة، تبقى رسوم البدء 5 دراهم، مع رسوم ذروة قدرها 4 دراهم. من الاثنين إلى الخميس، سيدفع المسافرون ليلاً رسوم بدء قدرها 5.5 دراهم، إلى جانب رسوم إضافية قدرها 4.5 دراهم.